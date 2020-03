Nu zelfs meer dan 10 miljoen mondmaskers onderweg naar ons land (mede dankzij de koning) KVDS

16 maart 2020

15u40 604 Een leverancier uit het Oost-Vlaamse Zulte heeft maar liefst 10 miljoen mondmaskers op de kop getikt in China. Dat heeft N-VA-kamerlid Kathleen Depoorter bevestigd aan de redactie van HLN. Het zou de dreigende nood aan beschermingsmateriaal moeten lenigen. Intussen werd ook bekend dat ons land een half miljoen mondmaskers krijgt van de Chinese miljardair Jack Ma, de oprichter van internetwinkel Alibaba. En dat dankzij een persoonlijke tussenkomst van onze koning.

Bij de openbare aanbesteding die de overheid had uitgeschreven, stond de betrokken leverancier uit Zulte pas op de derde plaats. Maar nadat de eerste zich terugtrok met leveringsproblemen en de lading van de tweede – een bedrijf uit het Oost-Vlaamse Temse – spoorloos raakte, kwam de firma uit Zulte plots in polepositie.

Vliegtuig

Het bedrijf heeft samen met de dienst Volksgezondheid en de Belgische ambassade in China intussen bekeken hoe het de mondmaskers zo snel mogelijk in België kan krijgen. Ze zouden met een vliegtuig overgebracht worden. “Dat vertrekt woensdagmorgen in China en moet tegen de avond in ons land zijn”, aldus Depoorter.





Daarnaast is er ook een lading van 500.000 mondmaskers en 30.000 testkits op komst, dankzij een schenking van de Alibaba Foundation en de Jack Ma Foundation. Jack Ma is een Chinese miljardair en oprichter van internetwinkel Alibaba. De eerste 300.000 mondmaskers zouden maandagmiddag aankomen in Luik, de rest volgt in de loop van de week, volgens het kabinet van minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

De mondmaskers zullen in de eerste plaats verdeeld worden onder de zorgverleners in ons land. Dat gebeurt in functie van de noden op het terrein en op basis van het advies van de experten binnen de Risk Management Group. “Ik wil Jack Ma en Alibaba oprecht bedanken om België te ondersteunen in de strijd tegen Covid-19", reageert minister De Block.

De schenking van beschermings- en testmateriaal komt er volgens het kabinet mede dankzij de persoonlijke tussenkomst van koning Filip en met de steun van het Waalse export- en investeringsagentschap Awex.

Eerste nood

“Die 500.000 mondmaskers zullen zeker de eerste nood kunnen lenigen, maar dat is slechts een kortetermijnoplossing”, reageert viroloog Steven De Gucht van Volksgezondheid. De 10 miljoen extra mondmaskers zouden echter ook goed nieuws zijn op langere termijn, volgens de viroloog.

Volksgezondheid lanceerde maandagmiddag ook een oproep om mondmaskers die mensen nog in huis zouden hebben, af te geven bij lokale ziekenhuizen. Er zouden binnenkort ook patronen online komen om zelf mondmaskers te naaien. Volgens viroloog Marc Van Ranst bieden die niet dezelfde bescherming als echte mondmaskers, maar zijn ze zeker zinvol om besmetting tegen te gaan.

Heb jij nog chirurgische mondmaskers (FFP2, FFP3) thuis ? Help onze zorgverleners en geef ze af bij je lokale ziekenhuis. Ben jij gedreven in het stikken en naaien ? We werken volop aan een patroon om zelf maskers te maken. We publiceren dit zo snel mogelijk. #samentegencorona pic.twitter.com/wIKw98JZHb FOD Volksgezondheid(@ be_gezondheid) link

Het parket is intussen overigens een onderzoek gestart naar het bedrijf uit Temse dat oorspronkelijk door de overheid geselecteerd was om 5 miljoen mondmaskers te leveren. Het wil achterhalen of er sprake is van fraude.

