Nu ze verplicht worden in winkels: hoe draag je een mondmasker? Welke maskers zijn het meest efficiënt? En wat zegt de wetenschap over het nut ervan? SVM

10 juli 2020

10u29 2 Een mondmasker dragen in winkels wordt vanaf morgen verplicht. De ideale gelegenheid dus om nog eens enkele cruciale vragen over het lapje textiel te beantwoorden. Hoe draag je zo’n masker bijvoorbeeld correct? Welke maskers zijn het meest efficiënt? En wat zegt de wetenschap over het nut van mondmaskers?



Wie in het straatbeeld kijkt, merkt dat niet iedereen de boodschap begrepen heeft. Sommigen laten het masker nonchalant bengelen rond de nek, anderen vergeten hun neus te bedekken. Daarom laten we experten Yves Van Laethem en Steven Van Gucht in dit stuk nog eens stap voor stap vertellen hoe je zo’n masker correct gebruikt.

Nu die les opnieuw opgefrist is, is het belangrijk om te weten welke mondmaskers het meest efficiënt zijn. Wij deden samen met een verpleegkundige infectiepreventie van het UZ Gent de test en wogen vijf exemplaren tegen elkaar af.

Een zelf gestikt masker is volgens Raina Ablorh een veilige, comfortabele en goede keuze, al is het onderhoud wel iets omslachtiger.

Opletten is het echter voor het zogenaamde ‘transparant mouth shield’. “Dit masker geeft een vals gevoel van veiligheid. In de horeca, waar obers zich naar beneden richten, naar klanten aan een tafel, kan het nog iets van bescherming geven. Maar van zodra je tegenover een groter persoon staat, vormt dit een probleem”, stelt Ablorh. Er bestaan nog drie andere types, met elk hun voor- en nadelen. Voor de uitgebreide analyse kan u hier terecht.

Wetenschappelijke bevindingen

Een mondmasker dragen doe je vooral om anderen te beschermen. De kans op besmetting mét masker is volgens een grootschalige meta-analyse nog 3 procent. In eenzelfde situatie zonder masker is dat iets meer dan 17 procent.

“Als je praat, komen er vochtdruppeltjes vrij”, legt Linsey Marr uit. Als onderzoekster aan Virginia Tech (VS) bestudeert zij de overdracht van virussen via de lucht. Die vochtdruppels zijn (gelukkig) onzichtbaar voor het oog, maar kunnen het virus evenzeer verspreiden. “Met een mondmasker, zelfs eentje van lage kwaliteit, worden die druppeltjes verhinderd.” Zo bleek uit een studie die in april in het vaktijdschrift ‘Nature Medicine’ verscheen dat chirurgische mondmaskers bijna alle besmettelijke vochtdruppels tegenhielden. Zélfs als het masker niet op de juiste manier gedragen werd. Lees er meer over in dit stuk.



Maar mondmaskers beschermen ook de drager zelf. “Er zijn extra onderzoeken uitgevoerd en dat heeft nu ook wetenschappelijk bewijs opgeleverd. Wie een mondmasker draagt, verkleint het risico op besmetting bij zichzelf met 65 procent”, stelt Dean Blumberg als hoofd van de pediatrische infectieziekten van het kinderziekenhuis in Sacramento. De meer professionele FFP2-maskers scoren vanzelfsprekend nog beter.

Tot slot mag er ook nog enig comfort mee gemoeid zijn. Hoge temperaturen en een mondmasker zijn geen ideale combinatie, daarom geven we u hier nog graag vier tips mee.

