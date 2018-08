Nu wordt het echt herfst: vanaf volgende week weer Pumpkin Spice Latte bij Starbucks Koen Van De Sype

28 augustus 2018

16u11

Bron: Eigen berichtgeving 0 Het is intussen een vaste waarde in de herfst: de Pumpkin Spice Latte van Starbucks. In de Verenigde Staten wordt de jaarlijks terugkerende ‘limited edition’ vanaf vandaag opnieuw verkocht, wij moeten nog wachten tot volgende week donderdag. Maar niet getreurd, want dan is het drankje back in full force. En omdat het vorig jaar zo snel uitverkocht was, is er nu zelfs een grotere voorraad.

Volgens marketing specialist Starbucks Dana Van Hullebusch van Autogrill België is de Pumpkin Spice Latte een van de populairste drankjes van de koffiehuizenketen. “Het is het meest geliefde drankje van het jaar, heel wat klanten kijken er elke keer opnieuw naar uit”, vertelt ze over de blend, die sinds 2012 op de Belgische markt is. “Hoewel het om een tijdelijke editie gaat, is de Pumpkin Spice Latte de jongste jaren een vaste waarde geworden.”

Uitverkocht

De Pumpkin Spice Latte wordt altijd gelanceerd in september en je kan hem kopen tot 1 november. Vorig jaar duurde het echter zo lang niet. “We waren toen uitverkocht nog voor we de einddatum bereikt hadden”, vertelt Van Hullebusch. “Daarom hebben we dit jaar een grotere voorraad ingeslagen. Zo kunnen we iedereen zo lang mogelijk van zijn Pumpkin Spice Latte laten genieten.”





Van 20 tot en met 30 september zal er zelfs een ‘limited edition’ zijn van de ‘limited edition’. Dan zal de Pumpkin Spice Latte gratis afgewerkt worden met gekleurde slagroom met Pumpkin Spice Latte-smaak en herfstblaadjes in chocolade.

In de Verenigde Staten is de hype rond de speciale editie zelfs nog groter dan bij ons. Daar werd weken voor de lanceringsdatum al gespeculeerd op sociale media wanneer de Pumpkin Spice Latte zou terugkeren. Het werd uiteindelijk een week vroeger dan vorig jaar.

Twitterpagina

De Pumpkin Spice Latte heeft er zelfs een eigen Twitterpagina, die actief is als het herfstdrankje weer in aantocht is. Starbucks lanceerde er ook een Facebookgroep met de herfst als thema. Dat moet een “veilige plaats” zijn voor mensen die het hele jaar door de herfst willen vieren.

Ook de merchandisingmachine draait in de VS op volle toeren, met een heleboel afgeleide producten. Nieuw dit jaar zijn een oplossing waarmee je ook buiten het seizoen je eigen Pumpkin Spice Latte kunt maken en koekjes met Pumpkin Spice Latte-smaak.

In ons land loopt het echter nog zo’n vaart niet. Naast de Pumpkin Spice Latte kan je deze herfst in België wel ook genieten van de Maple Latte en de Maple Rooibos Tea Latte.