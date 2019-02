Nu springt er ook in Tielt-Winge een kangoeroe rond ADN

22 februari 2019

11u23 7 De kangoeroe die Kruisem weken in de ban hield, is nog maar net gevangen of er springt al een ander exemplaar rond ergens in Vlaanderen. Deze keer in Tielt-Winge, meldt de Politie Hageland.

De wallaby werd gespot in de Lindestraat en de Boekhoutstraat. “Hij was onze fotograaf te snel af en sprong de velden in”, aldus de politie op Facebook. “Als u de wallaby ziet, bel dan meteen 101 om de locatie door te geven.”

De politie roept op om uit de buurt van het dier te blijven, want de beestjes hebben bijzonder scherpe nagels. Belangrijk: ga de kleine kangoeroe zeker ook niet achterna jagen. “Dat kan zeer stressvol zijn voor dit gevoelige dier!”



Vermoedelijk gaat het om wallaby Skippy, die vorig jaar ook al een ontsnappingspoging ondernam uit zijn wei in de Sint-Barbarastraat.

Vorige week werd een andere wallaby - ook Skippy gedoopt - gevangen in Kruisem. Het is nog niet duidelijk wie zijn eigenaar is. De kangoeroe verblijft nu een tijdje in een dierenasiel in Waregem om daar tot rust te komen en zal dan naar Etikhove verhuizen, waar Skippy bij een dierenvriend en expert in exotische beestjes zal worden opgevangen.