Jambon: "Sinds stopzetten repatriëringen is aantal Soedanezen exponentieel toegenomen" FT

22u01

Bron: VRT NWS 4 BELGA Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zijn er de voorbije weken zeker honderd Soedanezen bijgekomen in ons land. "Het aantal Soedanezen in ons land is exponentieel toegenomen sinds de repatriëringsvluchten zijn gestopt." Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gezegd in 'De afspraak op vrijdag'.

Verscheidene Soedanezen die de voorbije maanden door België zijn teruggestuurd, getuigden eerder over opsluiting en mishandeling bij hun aankomst in Soedan. Allen hadden ze in ons land eerst een ontmoeting met het speciale identificatieteam dat door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) was uitgenodigd.

Daarna werden de repatriëring van Soedanezen opgeschort, wat kennelijk zijn effect heeft op de toestroom van Soedanese migranten in ons land, zo zegt Jambon nu. "Sedert het stopzetten van de repatriëringen is het aantal Soedanezen in ons land exponentieel toegenomen."

Jambon wijst daarbij op de netwerken van mensensmokkelaars. "Die zijn verdorie goed op de hoogte en goed georganiseerd. Zij kiezen de weg van de minste weerstand en verrijken zich op de kap van de mensen." Concrete cijfers kon de minister niet geven, maar volgens hem gaat het om enkele honderden mensen uit Soedan die er de voorbije weken zijn bijgekomen.

Het kabinet van Jambon laat nog weten dat de autoriteiten waakzaam zijn, opdat er geen "Calais-achtige" toestanden zouden kunnen ontstaan rond het Brusselse Noordstation.