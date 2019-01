Nu ook tijdens jeugdkoersen: “Schrijnend om zien dat ouders mekaar te lijf gaan” jv

Jasper De Buyst, zelf profrenner bij Lotto-Soudal, roept supporters op tot sportief en respectvol gedrag tijdens wielerwedstrijden. Hij zag zondag in Gent een triest fenomeen uit onze voetbalreeksen overwaaien naar de wielersport: ouders die met elkaar op de vuist gaan.

“Vandaag naar Belgisch kampioenschap voor de jeugd gaan kijken. Schrijnend om zien dat supporters/ouders elkaar te lijf gaan op een (jeugd)wielerwedstrijd voor de ogen van 15-16-17-jarigen. Wees sportief en respectvol!” tweette Jasper De Buyst (25) zondagavond. De wielrenner was gaan kijken naar de pistewedstrijd voor de jeugd. “Er werd bitsig gekoerst, zoals vaak, maar er gebeurde niets uitzonderlijks”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Maar blijkbaar ontstond er toch ruzie op de tribune tussen ouders en supporters. “Eerst was er een scheldpartij, daarna kwam het tot duwen, trekken en er werden zelfs slagen uitgedeeld. Jonge coureurs van 16 en 17 jaar moesten tussenbeide komen.”

De Buyst mijmert over zijn eigen tijd als baanwielrenner, toen de sfeer nog aangenaam was. Hij kan begrijpen dat puberende renners het al eens met elkaar aan de stok krijgen, maar voor het onsportieve en gewelddadige gedrag van de ouders heeft hij geen begrip. Hij wil de zaak naar eigen zeggen niet opblazen, maar tweet erover omdat hij “danig geschrokken was”. Hij besluit in Het Nieuwsblad: “Zulke problemen zijn al groot genoeg binnen het voetbal, laat dat alstublieft uit het wielrennen blijven. Zoiets hoort er niet thuis.”

