Nu ook problemen in Laken: jongeren raken slaags met politie SRB

24 april 2018

Een groep jongeren heeft het vanmiddag in Laken aan de stok gekregen met een Brusselse politiepatrouille.

"Een aantal jongeren riep beledigingen naar een patrouille op de Houba De Strooperlaan in Laken", zegt commissaris Olivier Slosse. De agenten stapten uit om de jongeren te controleren. "Er is toen wat geduwd en getrokken, waarna de jongeren zijn gevlucht." Of er ook agenten gewond zijn geraakt is nog niet duidelijk.

"Twee meerderjarige verdachten zijn ter plaatse gearresteerd. De politie bekijkt nog wat er met hen moet gebeuren." Omdat er vermoedens waren dat een aantal verdachten via de metrosporen wegvluchtte, is de metro tussen 16 uur en 16.20 stilgelegd aan halte Stuyvenberg.