Nu ook poederbrief bij PS-hoofdkwartier in Brusssel HAA

14 januari 2020

13u03

Bron: HLN 0 Op het hoofdkwartier van de PS in Brussel is een poederbrief aangekomen. Dat is bevestigd aan HLN.

Het ‘Huis van de PS’ is gelegen langs de Keizerslaan in de hoofdstad.



Afgelopen vrijdag vielen ook al poederbrieven in de bus op de kabinetten van zo goed als alle federale ministers. Volgens het parket kwamen er achttien poederbrieven toe op negen adressen. In zeker één brief, die arriveerde bij minister van Begroting David Clarinval, zat bloem, zo liet zijn kabinet weten.

Een dag eerder kregen het Elysette - de hoofdzetel van de Waalse regering in Namen - en verschillende kabinetten van Waalse ministers ook al verdachte post. Die poederbrieven bleken uiteindelijk geen gevaarlijke stoffen te bevatten, maar de verschillende ministers bleven wel enkele uren in quarantaine, nadat de antraxprocedure was opgestart.



Het Brussels parket onderzoekt of de poederbrieven die vorige week in de hoofdstad aankwamen een verband hebben met die uit Namen. Ook in Namen is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de poederbrieven.

Dadelijk meer