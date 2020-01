Nu ook poederbrief bij PS-hoofdkwartier in Brusssel SRB HAA

14 januari 2020

13u03

Op het hoofdkwartier van de PS in Brussel is een poederbrief aangekomen. Dat is bevestigd aan HLN. De persoon die de brief opendeed is ontsmet. "We wachten nog op het resultaat van de analyse", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

De brandweer kreeg om 12 uur een oproep over een verdachte brief die was aangekomen bij het hoofdkantoor van de Franstalige socialistische partij. Het ‘Huis van de PS’ is gelegen langs de Keizerslaan in de hoofdstad, vlakbij het Centraal Station.

“Het gebouw is niet ontruimd. Alleen het lokaal waar de brief is aangekomen is nog afgesloten. De rest van het hoofdkantoor is vrijgegeven", zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “Een persoon is in contact gekomen met het poeder bij het openen van de brief. Diegene is ontsmet. We wachten nog op het resultaat van de analyse.”



De brandweer is intussen vertrokken. De Civiele Bescherming is wel nog ter plaatse. Het Brussels parket zegt dat er een onderzoek komt naar de poederbrief. Of er een verband is met andere poederbrieven die eerder aankwamen op adressen van politieke kabinetten in Namen en Brussel is nog niet duidelijk. “We onderzoeken dat, maar het is nog te vroeg om concrete uitspraken te doen", zegt parketwoordvoerster Stephanie Lagasse.

Afgelopen vrijdag vielen op de kabinetten van zo goed als alle federale ministers in Brussel poederbrieven in de bus. Volgens het parket kwamen er achttien poederbrieven toe op negen adressen. In zeker één brief, die arriveerde bij minister van Begroting David Clarinval, zat bloem, zo liet zijn kabinet weten.

Vorige week donderdag kregen het Elysette - de hoofdzetel van de Waalse regering in Namen - en verschillende kabinetten van Waalse ministers ook al verdachte post. Die poederbrieven bleken uiteindelijk geen gevaarlijke stoffen te bevatten, maar de verschillende ministers bleven wel enkele uren in quarantaine, nadat de antraxprocedure was opgestart.



Het Brussels parket onderzoekt of de poederbrieven die vorige week in de hoofdstad aankwamen een verband hebben met die uit Namen. Ook in Namen is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de poederbrieven.