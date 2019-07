Nu ook oppompverbod afgekondigd in delen van provincie Limburg ADN

04 juli 2019

15u06

Bron: Belga 5 De gouverneur van Limburg, Herman Reynders, heeft voor verschillende gebieden in de provincie een captatieverbod uitgevaardigd. Vanaf morgen is het verboden om nog water te capteren in de gemeenten rond Sint-Truiden én in de stroomgebieden van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht in Hechtel-Eksel en in Lommel.

Rond Sint-Truiden geldt het captatieverbod in de volledige gemeente Gingelom, in de stad Sint-Truiden en de gemeente Heers, meer bepaald in de stroomgebieden van de Melsterbeek, de Molenbeek, de Cicindriabeek, de Beek, de Weierkensbeek en de bovenlopen van de Herk.

Het verbod beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat. Het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen is wel nog toegestaan. Overtredingen worden bestraft met een geldboete of een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen.



Eerder deze week stelde de Antwerpse gouverneur Cathy Berx ook al een captatieverbod in voor negen stroomgebieden, door de aanhoudende droogte. Het waterpeil is er kritisch laag, zei de provincie. Het gaat om de stroomgebieden van de Laarse beek, Zwanebeek, Klein Beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske.