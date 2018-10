Nu ook 'light'-boete voor tabaksreclame KVE

31 oktober 2018

06u59

Bron: Belga 0 Wie het verbod op tabaks­reclame negeert, riskeert niet langer 80.000 euro, maar 2.000 euro boete. Dat staat in Le Soir en ook De Standaard bericht erover. De krant verwijst naar een beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Tabaksreclame is al jaren verboden in ons land. Voor kranten- en tabakswinkels geldt wel een uitzondering: zij mogen een logo en de naam van een sigarettenmerk uithangen aan hun voorgevel. Maar gratis sigaretten uitdelen, zoals vroeger, en dominante reclamevoering zijn verboden. Wie het verbod aan zijn laars lapt, riskeerde tot voor kort een boete van 80.000 euro. Maar minister De Block voert nu ook een 'light'-boete van 2.000 euro in.

“Onbegrijpelijk”

Controleurs betwijfelen of die winkeliers voldoende zal afschrikken. En ook tabakoloog Martial Bodo noemt de beslissing van De Block "onbegrijpelijk".

Volgens de minister dient de lagere boete net om ook kleinere winkeliers beter te kunnen beboeten. "80.000 euro werd vaak als disproportioneel weggezet, waardoor die boete er nooit kwam. Met een minimum van 2.000 euro willen we garanderen dat ook kleine winkeliers beboet worden voor illegale reclame", zegt ze in de krant.

