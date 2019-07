Nu ook giftige blauwalgen aangetroffen in Dender KVDS

29 juli 2019

16u54

Bron: Belga 4 Binnenland In de Dender in Ninove zijn blauwalgen aangetroffen. Het stadsbestuur heeft een captatie- en recreatieverbod afgekondigd, zo lang de gevaarlijke bloei risico's inhoudt. Daardoor is z wemmen, vissen en kajakken verboden in de rivier in Geraardsbergen en Ninove.

Alle contact met blauwalgen moet worden vermeden. Blauwalgen zijn giftig en kunnen huidirritatie of misselijkheid veroorzaken bij mensen en dieren die met het besmette water in contact komen.





Het is ook verboden water te halen uit de Dender in Ninove voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

