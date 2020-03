Nu ook duidelijke regels voor tattooshops in coronatijden Timmy Van Assche

13 maart 2020

23u52 84 De ‘Belgian Bond of Tattooists’, zeg maar de sectorkoepel van tatoeëerders in ons land, heeft na overleg met de hogere overheid officiële richtlijnen gekregen in de bestrijding van het coronavirus. Hier en daar was wat onduidelijkheid gerezen over het al dan niet sluiten of openen van tattooshops.

Tattooshops mogen van maandag tot vrijdag open blijven en werken enkel op afspraak. Ook in het weekend mogen tatoeages geplaatst worden, maar enkel na afspraak. Dit komt omdat de sector niet onder detailhandel valt, maar onder persoonlijke diensten. “Drukke momenten in de tattooshops worden zoveel mogelijk afgeraden. Er wordt gevraagd om eventuele klanten over de dag te spreiden, zodat er zo weinig mogelijk contact kan zijn tussen verschillende klanten onderling. Tussen twee tattoobehandelingen of besprekingen zullen artiesten de werkruimte en de ontvangstruimte extra ontsmetten. Dat gebeurt ook na elke behandeling. Shops mogen ook alcoholgels ter beschikking stellen van klanten en nemen, zoals altijd, strenge hygiëne in acht om zichzelf te beschermen.”

Bij (symptomen van) ziekte, zoals worden klanten gevraagd om thuis te blijven. “Ernstig verlieslatende tattoozaken die uit persoonlijke overweging toch willen sluiten, kunnen contact opnemen met hun boekhouder of het sociaal verzekeringskantoor om economische regelingen te treffen.”

