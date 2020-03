Nu ook coronabesmettingen in Europese instellingen in Brussel: twee ambtenaren testen positief SVM ADN

04 maart 2020

13u07

Bron: ANP, Belga 18 Een ambtenaar van het Europees Defensieagentschap (EDA), een agentschap van de Europese Unie dat in Brussel gevestigd is, heeft na zijn terugkeer van een missie in Italië positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat heeft het agentschap zelf bevestigd in een persmededeling. En ook een medewerker van het secretariaat van de Europese Raad testte positief, zegt een woordvoerder.

Volgens de mededeling van het EDA keerde de ambtenaar op 23 februari terug van een reis naar Milaan en Cortina. Op zaterdag 29 februari doken er symptomen op. De ambtenaar testte positief op de aanwezigheid van Covid-19 en verblijft sindsdien thuis in quarantaine. De man zou slechts lichte symptomen hebben.

Collega’s

In de vier dagen voor 29 februari kwam de ambtenaar volgens het EDA in contact met een beperkt aantal collega’s. Het agentschap heeft deze mensen gevraagd om uit voorzorg veertien dagen thuis te blijven. Het bureau van de besmette ambtenaar is gedesinfecteerd.



Bij wijze van voorzorg heeft het EDA ook beslist om alle vergaderingen op zijn hoofdzetel te annuleren tot 13 maart. Dat geldt ook voor door het EDA georganiseerde events op andere plaatsen en er zullen tot 13 maart ook geen ambtenaren van het agentschap deelnemen aan externe vergaderingen.

In ons land besmet

De medewerker van het secretariaat van de Europese Raad werd in België besmet, zei een woordvoerder van de Europese Raad aan het Nederlandse nieuwsagentschap ANP.

De besmetting zou geen gevolgen hebben voor geplande bijeenkomsten. Later op de dag komen EU-ministers bijeen in het raadsgebouw om de situatie aan de Turks-Griekse grens te bespreken.

De raad heeft maatregelen getroffen die ervoor moeten zorgen dat geen verdere besmettingen optreden, waarbij de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie worden gevolgd. De contacten die de medewerker de afgelopen dagen heeft gehad worden in kaart gebracht. Ook wordt onderzocht waar hij in het gebouw is geweest. De burelen in onder meer het Justus Lipsius-gebouw worden gereinigd.

Maatregelen

De Europese instellingen namen deze week al maatregelen. Zo sluit het Europees Parlement in Brussel drie weken lang zijn deuren voor bezoek van buitenaf. Er worden geen hoorzittingen, recepties, ontmoetingen met lobbyisten of groepsevenementen gehouden. De Europarlementariërs blijven wel gewoon aan het werk.

Tot dusver zijn 23 gevallen geregistreerd in België.

