Nu ook code geel in Vlaams-Brabant, West- en Oost-Vlaanderen: "Verboden te roken of vuur te maken in natuurgebieden" kg

02 juli 2018

14u25

Bron: Belga 5 Na de provincie Vlaams-Brabant geldt nu ook in de provincies West- en Oost-Vlaanderen code geel voor brandgevaar door de aanhoudende droogte. In de Antwerpse Kempen en Limburg geldt sinds afgelopen weekend code rood. "We weten niet hoe de situatie verder zal evalueren, maar we hopen allemaal op regen", zegt Griet Buyse van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Eerder vandaag stelde het Agentschap voor Natuur en Bos de waarschuwingsfase voor brandgevaar in Vlaams-Brabant al bij van groen naar geel. De brandfase geldt daar onder andere voor het Hallerbos, het Zoniënwoud, het Meerdaalwoud en Heverleebos. Vanaf nu geldt ook een code geel in West- en Oost-Vlaanderen, maakt het agentschap bekend.

Sinds zondagochtend geldt al code rood of "extreem hoog gevaar" voor brand in de natuurgebieden in de Antwerpse Kempen en de provincie Limburg.

"Kurkdroog"

"De natuurgebieden beginnen droger te worden waardoor het risico op brand groter wordt. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam", staat te lezen op de website. Op veel plaatsen in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant neigt de situatie echter al naar code oranje, klinkt het. Dat zou echter een zeer grote inzet van brandweerpersoneel vereisen.

Vooral in open gebieden zoals duinen, heides en droge weilanden is het brandgevaar groot. In loofbossen is het frisser en zijn de planten nog groener, waardoor het risico op brand kleiner is. "Het is echt uitzonderlijk droog. Op veel plaatsen is het zo kurkdroog aan het worden dat we extra waakzaam moeten zijn", zegt Buyse.

Het Agentschap voor Natuur en Bos vraagt om in die gebieden niet te roken en geen vuur te maken, wat sowieso niet mag. Ook vraagt men aan wandelaars om extra waakzaam te zijn en onraad te signaleren.

Grasbrand

In Gent moest de brandweer vanmiddag al uitrukken voor een grasbrand langs de Meulesteedsesteenweg. De brandweer was gelukkig snel ter plaatse om de brand te blussen.

Ook d brandweer roept op om zeer voorzichtig te zijn in parken en natuurgebieden. “Er geldt nog steeds een code geel, dus let zeker op met glas, kampvuren, sigaretten, en andere materialen die een brand kunnen veroorzaken,” zegt brandweerwoordvoerder Björn Bryon.