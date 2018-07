Nu ook code geel in Vlaams-Brabant: "Risico op brand wordt groter" kg

02 juli 2018

14u25

Bron: Belga 4 Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de waarschuwingsfase voor brandgevaar in Vlaams-Brabant door de aanhoudende droogte aangepast van groen naar geel. De brandfase geldt onder andere voor het Hallerbos, het Zoniënwoud, het Meerdaalwoud en Heverleebos.

"De natuurgebieden beginnen droger te worden waardoor het risico op brand groter wordt. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam", staat te lezen op de website van het agentschap.

Sinds zondagochtend geldt al code rood of "extreem hoog gevaar" voor brand in de natuurgebieden in de Antwerpse Kempen en de provincie Limburg. In West- en Oost-Vlaanderen geldt code groen, wat staat voor "weinig gevaar".