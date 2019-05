Nu ook 26ste patiënt besmet met legionella DVDA TT

23 mei 2019

16u09

Bron: VTM Nieuws, Belga 0 In het Gentse zijn intussen 26 mensen met legionella besmet. Zonet werd namelijk duidelijk dat ook een 26ste patiënt is opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn intussen al twee mensen aan de ziekte overleden.

De nieuwe patiënt met legionella is opgenomen in het ziekenhuis en ligt op intensieve zorgen. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. De persoon vertoont al sinds afgelopen zondag ziekteverschijnselen. Het is nog niet duidelijk of de patiënt een link heeft met de Gentse kanaalzone.

“We hebben hem nog niet uitgebreid kunnen bevragen en zijn link met de Gentse kanaalzone is nog onduidelijk. We rekenen hem wel al als de 26ste patiënt in deze uitbraak”, zegt het agentschap.

Vorige week overleden twee mensen in het ziekenhuis na de legionellabesmetting. De eerste patiënten kregen de eerste klachten in de periode van 29 april tot 6 mei. De incubatietijd van legionella is maximaal negentien dagen, maar meestal tussen twee en tien dagen. Dat de laatste patiënt op 19 mei ziek werd, betekent dat het aantal dagen dat de bron actief was, almaar toeneemt.

Zorg en Gezondheid gaf maandag meer uitleg over de laboresultaten van de stalen die genomen zijn in de koeltorens van zeventien bedrijven in de Gentse kanaalzone. In vijf bedrijven is Legionella pneumophila gevonden, de soort waarvan de slachtoffers rond Evergem ziek geworden zijn. Bij twee bedrijven ging het om hoge concentraties.

De stalen van de vijf bedrijven worden nu genetisch onderzocht door een gespecialiseerd labo. “Pas als het labo kan aantonen dat deze bacteriën volledig genetisch overeenkomen met die bij de patiënten, is er zekerheid over de bron van de besmetting”, zegt het agentschap. Die resultaten worden rond 3 juni verwacht, maar intussen hebben de bedrijven ontsmettingen uitgevoerd.

