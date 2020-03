Nu het coronavirus in ons land uitbreidt, is een bezoekje aan de (groot)ouders een goed idee? mvdb

07 maart 2020

12u00 4 80-plussers lopen door ouderdom en een al wankele gezondheid - net zoals tijdens een gewoon griepseizoen - een groter risico om te overlijden aan het coronavirus. Is het daarom nog wel een goed idee om dit weekend een bezoekje te brengen aan de (groot)ouders?

Een woonzorgcentrum in het Vlaams-Brabantse Gooik ging woensdag helemaal op slot voor de buitenwereld. De bewoners krijgen zo geen bezoekende familieleden over de vloer, wat op hun gemoed werkt.

De directie van het Woonzorgcentrum Eyckenborch nam de voorzorgsmaatregel nadat een medewerker onrechtstreeks met het coronavirus in contact was gekomen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid liet optekenen geen voorstander te zijn van de isolatie. “Wanneer ga je er dan mee stoppen? Je weet waar je begint, maar niet waar je eindigt”, zei woordvoerder Joris Moonens. Liever ziet hij het woonzorgcentrum inzetten op de richtlijnen rond handen desinfecteren en het naleven van de hoest- en niesetiquette.

Ook viroloog Marc Van Ranst hamert erop dat een afstand van twee meter van een besmet persoon volstaat om buiten de gevarenzone te blijven. Vaak de handen met zeep wassen is een vereiste, net als de neus snuiten met papieren wegwerpzakdoekjes. Ook blijft hij voorstander om bij een begroeting niet meer de handen te schudden.

Maar het belangrijkste is en blijft, of het nu om corona of om gewone griep gaat, dat zieken geen contact zoeken met kwetsbare personen zoals ouderen en chronisch zieken. Conclusie: je bejaarde ouders of je grootouders bezoeken mag vast en zeker, tenzij jezelf ziek voelt, of zoals minister van Volksgezondheid Maggie De Block het verwoordde: “Blijft in uw kot”.