Nu definitief: horecazaken mogen op 8 juni opnieuw open, onder voorwaarden LH

03 juni 2020

16u35 18 Horecazaken mogen op 8 juni opnieuw de deuren openen, onder voorwaarden. Speelhallen, casino’s en receptiezalen blijven wel nog even dicht. Die moeten wachten tot 1 juli. Het nachtleven, discotheken en fuiven zijn niet toegelaten vóór eind augustus.



“Alle georganiseerde activiteiten worden hervat met bepaalde protocollen, die worden bepaald door de bevoegde ministers in overleg met de specifieke sectoren en de GEES”, zei premier Sophie Wilmès (MR) op de persconferentie na afloop van de Veiligheidsraad.

Wilmès kondigde ook aan dat de horecazaken een nauwkeurige richtlijnen moeten volgen: 1,5 meter tussen de tafels, maximaal tien personen per tafel, elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten, obers moeten mondmaskers dragen en alle horecazaken moeten sluiten om 1 uur ‘s nachts, net als de nachtwinkels. Wilmès zei dat de regels “noodzakelijk” zijn om de gezondheid van werknemers én klanten te waarborgen.

De regel dat klanten hun gegevens moeten achterlaten voor eventuele contacttracing achteraf wordt wel achterwege gelaten.

Epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) had het in VTM NIEUWS over Van Damme “heel duidelijke regels”. “De sector had vooraf duidelijke richtlijnen opgesteld en dat is zeer goed. Het is een houvast voor de uitbaters.” Op café of restaurant ziet Van Damme wel het liefst de “afstandsregel gerespecteerd, behalve in het eigen gezin”. “De verplichte mondmaskers voor personeel, dat is ook wat ik had verwacht”, aldus Van Damme nog.

Speelhallen kunnen pas opnieuw opengaan op 1 juli. Dan kunnen ook feestzalen opnieuw open met een maximaal aantal van 50 personen. “Stel dat daar een besmetting gebeurt, dan heb je de lijst van alle genodigden", zei Van Damme over de controleerbaarheid van recepties en banketten.

Nachtclubs en discotheken kunnen echter nog niet open vóór eind augustus. Van Damme verwacht dat we het nachtleven nog een hele tijd zullen moeten missen. “Het bij elkaar brengen van mensen op korte afstand is een cadeau aan het virus. Dit soort van grote evenementen zal nog een hele tijd niet kunnen plaatsvinden.”

