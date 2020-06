Exclusief voor abonnees

Nu de horeca terug open is, blikken onze columnisten terug én vooruit: “De mensheid heeft aan schoonheid gewonnen”

Nadine Van Der Linden & Hugo Camps

09 juni 2020

19u05

De horeca is weer geopend, en dat betekent iets voor Vlaanderen. Het is een stukje leven dat we sinds twee dagen terugkrijgen, een dosis normaliteit na corona, een zwaluw die de lente maakt. Bovendien krijgt ook de zomer kleur, nu reizen weer zouden worden toegestaan. Onze columnisten Hugo Camps en Nadine Van Der Linden schrijven over wat we verloren zijn en wat we gewonnen hebben. “De karavaan trekt voort”, zegt hij, bij de heropening van de cafés. “Dit voelt als Hemelvaart, hoewel die al voorbij is”, meent zij.