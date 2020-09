Exclusief voor abonnees

Nu de ene besmetting na de andere volgt: “Dit is nu: 'leren leven met het virus’”

Sven Ponsaerts

09 september 2020

05u00

0

Er valt de jongste dagen niet meer naast te kijken: corona in de Tour, bij de Rode Duivels, in de studio's van VTM én die van Studio Brussel... Zelfs de preformateur die ons aan een nieuwe regering moet helpen, testte gisteren positief en zit in quarantaine. En als ook koning Filip een testwisser in de neus krijgt, weet je: het virus zit nu echt óveral. Zijn de maatregelen aan herziening toe? "Nee, want die wérken. Als iedereen zich eraan houdt, natuurlijk."