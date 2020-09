Exclusief voor abonnees Nu al twijfel over minimumpensioen van 1.500 euro: Open Vld en sp.a spreken elkaar tegen Brecht Herman

30 september 2020

20u38 262 De Vivaldi-regering gaat de laagste pensioenen verhogen. Maar met hoeveel? Wanneer? En voor wie? Dat weten ze nog niet. Coalitiepartners sp.a en Open Vld spreken elkaar nu al tegen. Arbeidseconoom Stijn Baert is alleszins op zijn hoede voor de toekomst. “Ik vrees hogere belastingen voor de werkende Vlaming en onpopulaire maatregelen zoals het afbouwen van brugpensioen.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Een minimumpensioen van 1.500 euro is een van de opvallendste beloftes van de nieuwbakken Vivaldi-regering. Een trofee waar de socialisten graag mee pronken - al was het maar om de bomma van voorzitter Conner Rousseau gerust te stellen. Maar al snel rees gisteren onduidelijkheid: gaat het om een netto of bruto bedrag? En wanneer gaat het pensioen omhoog? Het formatie-akkoord brengt weinig duidelijkheid. We citeren:

“Het minimumpensioen zal geleidelijk worden opgetrokken (volledige en onvolledige loopbaan) richting 1.500 euro netto voor een volledige loopbaan (in geval van een onvolledige loopbaan wordt dit bedrag pro rata verminderd met het verschil tussen 45 jaar en de loopbaan).”

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen