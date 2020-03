Nu al politieke kink in de kabel? Partijen maken voorbehoud tegen nieuwe regering Wilmès II ARA TT

16 maart 2020

15u19 30 Premier Wilmès is nog niet zeker dat ze binnenkort het vertrouwen zal krijgen van alle partijen die zich daar gisteren toe geëngageerd hebben. Volgens N-VA en sp.a is er gisteravond enkel afgesproken dat de regering in lopende zaken volmachten zou krijgen om de corona-crisis te bestrijden, maar niet dat ze het vertrouwen zouden geven aan een nieuwe minderheidsregering. Want eens die regering het vertrouwen krijgt, is ze nog moeilijk weg te krijgen, is de redenering.

De vrees van de partijen is dat als het vertrouwen wordt gegeven aan een minderheidsregering, dat die dan gebeiteld zit tot 2024. Eens een nieuwe regering het vertrouwen krijgt van de Kamer, blijft die in het zadel tenzij ze er zelf de brui aan geeft, of een meerderheid aan oppositiepartijen een alternatief kan voorstellen: de zogenaamde constructieve motie van wantrouwen.

Maar zolang PS, Ecolo en Groen de minderheidsregering blijven steunen, laat staan er na verloop van tijd zelf tot zouden toetreden, hebben andere partijen geen werkbare meerderheid voor een alternatief. Politicoloog Carl Devos had het vanmorgen in onze krant al over de mogelijke sluimerende ‘vivaldisering' van de nieuwe regering en de ‘Vivaldi-omsingeling’ van CD&V en Open Vld.

Niet de afspraak

Een scenario dat daartoe zou kunnen leiden lag gisteren dan ook helemaal niet op tafel, zeggen zowel sp.a als N-VA. Er is enkel een akkoord gesmeed over de bijzondere machten die aan de huidige regering in lopende zaken gegeven zouden worden, klinkt het. Die zouden na maximaal zes maanden verdwijnen, waarna de regering automatisch weer in lopende zaken zou gaan. Over een nieuwe vertrouwensstemming voor Wilmès II zou niet gesproken zijn, ook al maakte koninklijk onderhandelaar Patrick Dewael (Open Vld) dat scenario op een persconferentie gisteren wereldkundig.

Inti Ghysels, hoofd van de studiedienst van sp.a, tweette gisterenavond bijvoorbeeld ook dat er “geen nieuw regeerakkoord en geen vertrouwensstemming” komt, hoewel Dewael net daarvoor het exacte tegengestelde had verkondigd. Het mag dus duidelijk zijn dat er ruis op de lijn zit.

Volmacht om wat te doen?

Om 17 uur verzamelt formateur Wilmès de tien partijen voor overleg. De bedoeling is dat daar gepraat wordt over de afbakening van de volmachten. De afspraak is namelijk dat de regering alleen volmachten krijgt om de coronacrisis te bestrijden, niet om bijvoorbeeld de levensduur van de kerncentrales te verlengen.

N-VA is alvast niet geneigd om Wilmès-II het vertrouwen te geven. Sp.a is voorzichtiger: als er kan aangetoond worden dat de regering Wilmès-II na de afgesproken 6 maanden opnieuw een regering van lopende zaken wordt, dan zou de partij wel kunnen steunen.