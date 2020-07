Nu al poederbrieven aangekomen bij 8 Kamerleden Vlaams Belang en N-VA: “Laffe daad” Redactie

08 juli 2020

16u14 62 Verschillende Vlaams Belang-Kamerleden en één N-VA-Kamerlid hebben poederbrieven ontvangen. Onder meer Kathleen Depoorter, Katleen Bury, Kurt Ravyts, Ellen Samyn, Barbara Pas, Steven Creyelman en Nathalie Dewulf ontvingen een verdachte brief. Het is niet zeker of er een link bestaat tussen de brieven, en of het poeder schadelijk is. De politie onderzoekt de verschillende brieven.

In Dilbeek haalde Vlaams Belang-Kamerlid Katleen Bury de brief zelf uit de brievenbus. “Ik haalde een langwerpige enveloppe uit de brievenbus en opende die op de oprit. Daarin zat nog een klein envelopje. Ik scheurde daar een hoekje af met mijn sleutel en toen viel er plots poeder uit de omslag. Binnenin zag ik een plastic verpakking met nog meer poeder.”

Nog voor ze de deur van haar woning opende, verwittigde Bury de politie. Die kwam ter plaatse, samen met de civiele bescherming en de brandweer. Het poeder zelf wordt onderzocht. De vier kinderen van Bury werden naar elders gebracht, Bury zelf moest in afzondering blijven tot er duidelijkheid is over het poeder.

Ook partijgenoot en mede-Kamerlid Hans Verreyt heeft bij de politie melding gedaan over een poederbrief die bij hem thuis in Boom is aangekomen. Dat zegt Verreyt zelf en de lokale politie van de zone Rupel bevestigt dat ze ter plaatse is voor een verdachte brief. Er is een perimeter ingesteld rond de brievenbus en allicht zal de civiele bescherming de brief meenemen en de inhoud ervan analyseren.

Verreyt ontving de brief naar eigen zeggen op zijn thuisadres, waar ook zijn vrouw en twee kinderen wonen. Het zou gaan om een witte omslag met daarin een grijsachtig poeder, zonder afzender. “Dat onze tegenstanders zich bij gebrek aan argumenten verlagen tot dit soort lafhartige daden en intimidatie verbaast me niet”, reageert Verreyt. “Maar wie denkt dat ik me hierdoor laat intimideren, slaat de bal wel erg mis.” Verreyt zegt ook in het verleden al verschillende bedreigingen te hebben ontvangen.

En nog verschillende andere Kamerleden van Vlaams Belang ontvingen een poederbrief, bevestigt de Kamerfractie van de partij. Het gaat onder meer over Kurt Ravyts, Ellen Samyn, Barbara Pas, Steven Creyelman en Nathalie Dewulf.

“Telkens zelfde enveloppe”

Jonas Naeyaert, woordvoerder bij Vlaams Belang, bevestigt de poederbrieven bij enkele van de Kamerleden. “Het gaat inderdaad uitsluitend om Kamerleden die een poederbrief ontvingen”, zegt Naeyaert. “Dat is althans voor onze partij het geval. Allicht gaat het om de volledige Kamerfractie, maar dit valt nog af te wachten. Misschien zijn er vertragingen bij Bpost, werden sommige personen overgeslagen of openden sommigen hun brievenbus nog niet.”

Bij de bevestigde gevallen gaat het telkens om een langwerpige enveloppe met daarin een kleine enveloppe die het grijze poeder bevat. Wie de poederbrieven verstuurde en om welke reden is niet duidelijk. “De politie doet zijn werk en we hopen morgen meer duidelijkheid te hebben”, vervolgt Naeyaert. “In ieder geval hebben we zelf geen weet van een concrete aanleiding en we kunnen daarover dan ook niet speculeren. Partijleden ontvangen regelmatig bedreigingen, doodsverwensingen of haatberichtjes via mail of sociale media, maar voor zover ik weet was er de afgelopen dagen of weken niks dat er bovenuit stak. We hebben dus geen enkel vermoeden wie de brieven verstuurde en om welke reden.”

Ook poederbrief voor N-VA-Kamerlid

Ook in Evergem werd een poederbrief gevonden, dit keer op het adres van Kamerlid en schepen Kathleen Depoorter (N-VA). De brief werd uit de bus gehaald door de echtgenoot van Depoorter. De politica zat voor haar politiek werk in Brussel, maar kwam meteen naar huis. “De politie en brandweer werden verwittigd, en zullen nu de nodige onderzoeken doen”, zegt Kathleen Depoorter in een eerste reactie. “Dit is een laffe daad, of het nu echt gaat om een gevaarlijk poeder of om een slechte grap.”