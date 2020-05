Nu al oppompverbod in vier Vlaamse provincies: “Wees spaarzaam met water” SVM

20 mei 2020

16u33

Bron: Belga 0 West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg stellen op verschillende plekken een captatieverbod in. Dat betekent dat het oppompen van water aan kwetsbare rivieren, grachten en beken vanaf morgen niet langer mag. De beslissing komt er als gevolg van de lange periode van extreme droogte. Gouverneurs lanceren daarnaast ook nog een oproep om spaarzaam te zijn met water.

Landbouwers snakken naar regen voor hun gewassen en pompen daarom water op uit kleine waterlopen. Het is uitzonderlijk dat er al zo vroeg op het jaar een oppompverbod moet ingevoerd worden. “Vorig jaar was dat pas begin juli, maar door de extreme droogte moeten we nu al ingrijpen. De verzilting treedt nu al op", aldus de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé.

Concreet geldt het oppompverbod in zijn provincie voor zes ecologisch kwetsbare beken in de regio rond Poperinge, Diksmuide en Oostkamp. Ook in het Blankaartbekken in Woumen (Diksmuide) geldt een oppompverbod. “Daar staat het peil nu al onder het minimum”, aldus Decaluwé.

Als de waterstand van de IJzer blijft zakken -tot onder de 2,90 meter- volgt ook daar een verbod. “Het verbod geldt evenwel niet voor water dat voor het vee bestemd is. De situatie zal minutieus opgevolgd worden”, aldus nog de gouverneur.

“Water is kostbaar goed”

“Water is een kostbaar goed”, zegt de Oost-Vlaamse gouverneur Didier Detollenaere. “Het is in feite al schaars. Koester het en ga er spaarzaam mee om.” Eerder klonk al de oproep om geen drinkwater te gebruiken om bijvoorbeeld auto’s te spoelen, al is dat verbod nog niet opgenomen in een politiebesluit dat vandaag ondertekend werd.

In eerste instantie is het oppompverbod van kracht op alle onbevaarbare waterlopen in negentien stroomgebieden. Dat is nodig omdat de waterkwaliteit er afneemt, wat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Overtredingen zullen bestraft worden met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete tot 200 euro.

“Geen gazon sproeien”

In Vlaams-Brabant gaat het meer concreet om de Mark, de Hollebeek, de Steenvoordbeek, de Molenbeek, de Linkebeek, de Dijle, de Grote Gete, de Waarbeek, de Dormaalbeek, de Grote Leigracht, de Leigracht, de Kleine Beek en de Hertseltseloop.

“We roepen alle inwoners van Vlaams-Brabant op om spaarzaam om te gaan met water, niet meer water te gebruiken dan nodig en het besproeien van gazons te vermijden”, aldus gouverneur Lodewijk De Witte. “Het heeft de voorbije maanden niet zoveel geregend. Als het mooie weer aanhoudt en de regen uitblijft, zullen de waterstanden verder aangetast worden.”

