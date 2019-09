Exclusief voor abonnees

Nu al om griepprik? U wacht best nog even: dit is waarom

Nieuw advies Hoge Gezondheidsraad zegt beter nog even te wachten met griepprik

Bieke Cornillie

27 september 2019

16u55

“Wees niet te snel met het griepvaccin.” Daarop hamert de Hoge Gezondheidsraad in een nieuw advies. Te vaak rennen we in september immers al richting apotheek, maar wie wacht met de prik tot half november is beter beschermd wanneer griep echt in het land is.