Nu al meer plofkraken dan in heel vorig jaar KVDS

30 oktober 2019

14u05

Bron: Belga 0 Dit jaar hebben criminelen in ons land al 22 plofkraken of pogingen daartoe gepleegd. Dat zijn er meer dan in heel vorig jaar, toen er in totaal 18 waren. Een en ander blijkt uit cijfers van bankenkoepel Febelfin.

Volgens Karel Van Eetvelt, CEO van Febelfin, moet de plaag van plofkraken op twee manieren worden aangepakt. "Ten eerste moeten de bendes worden opgepakt", zegt hij. "Op dat vlak verloopt de samenwerking met de overheid zeer goed en intensief. Er worden serieuze inspanningen geleverd op Belgisch grondgebied, die onder meer leiden tot arrestaties en veroordelingen."

Nederland

Maar het schoentje wringt volgens Van Eetvelt bij de samenwerking met Nederland, aangezien het vermoedelijk vooral Nederlandse criminele bendes zijn die achter de plofkraken zitten. "Die samenwerking kan nog een stuk beter", klinkt het. Hoe ze precies kan verbeteren "maakt niet zoveel uit, zolang het maar resultaten oplevert".





De tweede manier om de plofkraken aan te pakken is ervoor te zorgen dat er minder cash geld in de bankautomaten zit, luidt het. "Daarom moet de omschakeling naar cashloos betalen ook vanuit de overheid meer gestimuleerd worden", zegt Van Eetvelt. Zo zou ze meer kunnen investeren in opleidingstrajecten voor ouderen.

"Wij hebben een aantal projecten ontwikkeld om mensen die moeite hebben met de digitalisering om te gaan, te vormen en te begeleiden", legt Van Eetvelt uit. Zo heeft Febelfin een project lopen met het Waals Gewest waarbij opleidingen van een halve dag worden georganiseerd. De bankenfederatie rekent echter op meer steun vanuit de overheden. "Vorming geven is toch een overheidsopdracht, daarom vragen wij om de inspanningen vanuit de sector te ondersteunen.”