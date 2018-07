Nu al meer dan 300 euro geboden voor vrijpartij in combi op Gentse Feesten EDG

20 juli 2018

12u45 7 Het koppel dat eerder deze week 100 euro bood om eens van bil te gaan in een politiecombi tijdens de Gentse Feesten heeft duidelijk nog meer mensen geïnspireerd. “Onze mensen krijgen nu vaker de vraag of het kan en de biedingen lopen op”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert.

"We werden al meer dan 300 euro geboden. Maar wat ze ook bieden, we gaan er niet op in. Blijkbaar is het toch een fantasie die wel meer mensen hebben”, lacht hij.

De Gentse politie kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag tijdens de Gentse Feesten een oneerbaar voorstel van een hitsig koppel. Het bood enkele politie-inspecteurs 100 euro om de combi even te mogen lenen. Toen die informeerden wat de bedoeling was, verklaarden ze dat het een fantasie was om ooit eens van bil te gaan in een politievoertuig.