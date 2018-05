Nu al file op Antwerpse ring en E313 door reparatie aan Kennedytunnel

25 mei 2018

06u45

Bron: Belga

Het was vandaag rond 06.00 uur al filerijden op de Antwerpse ring en de E313 door een noodherstelling in de Kennedytunnel richting Gent. Daardoor waren tot 06.30 uur twee van de drie rijstroken afgesloten. Dat meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. De Liefkenshoektunnel richting Gent is tolvrij gemaakt.