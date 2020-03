Nu al drie coronadoden in België: “Belangrijk om aanbevelingen te blijven volgen” KVDS TT LH

11 maart 2020

15u32

Bron: Belga 182 In ons land zijn nu drie mensen overleden die besmet waren met het coronavirus. Na een eerste melding van een dode vanochtend bevestigt de FOD Volksgezondheid dat vandaag nog twee andere personen zijn overleden. Het gaat in totaal om een 90-jarige vrouw, die werd behandeld in Iris Ziekenhuizen Zuid in Brussel, een 73-jarige man die op intensieve zorgen lag in het Brusselse Sint-Elizabethziekenhuis en een 86-jarige man uit een rusthuis in Sint-Genesius-Rode. Het aantal besmettingen en sterfgevallen zal de komende dagen wellicht verder oplopen.

“De 90-jarige vrouw werd maandagmiddag opgenomen met zware longproblemen”, zei Hervé Deladrière, directeur van Iris Ziekenhuizen Zuid vanmorgen op een persconferentie. Ze kampte al met andere zware aandoeningen. “De patiënt werd meteen getest en die bleek positief te zijn.”



Na haar overlijden vernam het ziekenhuis dat ze besmet was met het coronavirus, maar de vrouw werd de hele tijd wel in isolatie verzorgd, benadrukte Deladrière. “Heel de procedure is verlopen zoals het hoort.” Over hoe de patiënte precies besmet is geraakt, communiceert het ziekenhuis niet, uit respect voor de privacy van de overleden vrouw en haar familie.

De 90-jarige vrouw werd overgebracht vanuit een woonzorgcentrum, bevestigde Steven Van Gucht, hoofd van het Wetenschappelijk Comité dat de coronacrisis opvolgt en de overheid adviseert. Daar worden alle nodige maatregelen genomen.



De twee andere overledenen zijn een man van 73 jaar, en een van 86 jaar. De man van 73 werd op 4 maart opgenomen in het Sint-Elisabeth-ziekenhuis in Brussel. Zijn toestand ging echter snel achteruit en hij overleed vandaag op de afdeling Intensieve Zorg.



De andere man van 86 is overleden in een rusthuis in Sint-Genesius-Rode. Hij was binnen datzelfde rusthuis in quarantaine geplaatst nadat hij positief testte op het coronavirus.

Onnodig bezoek zoveel mogelijk vermijden

De Brusselse Iris Ziekenhuizen hebben intussen beslist alle onnodige bezoek zoveel mogelijk te vermijden, “om onze patiënten, maar ook ons personeel te beschermen”, aldus Deladrière. “In de komende dagen, maar we weten nog niet precies wanneer, zullen we wellicht overgaan tot een volledige stop op bezoeken. We rekenen op de bevolking om dat te begrijpen.”

"Ondanks de kwaliteit van de toegediende zorgen door de medische teams, is een 90-jarige patiënt overleden", zei ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). "In naam van de federale regering bied ik mijn oprechte medeleven aan haar naasten aan en wens ik hen veel moed in dit moeilijke moment. Ik bedank ook het voltallige medisch personeel voor hun professionalisme en beschikbaarheid."

"Onze gedachten gaan vandaag uit naar de familie, maar ook naar het medisch personeel dat sinds de komst van het coronavirus ononderbroken aan de slag is, met professionalisme en koelbloedigheid", vulde Brussels minister Alain Maron aan. Volgens viroloog Marc Van Ranst ging het om een patiënt die al een hele medische voorgeschiedenis had. “Alles is gedaan om de persoon te helpen, maar het heeft niet kunnen baten”, reageerde hij bij VRT NWS.

“Blijf aanbevelingen volgen”

De FOD Gezondheid verwacht nog meer sterfgevallen de komende dagen. “Het is belangrijk om de aanbevelingen te blijven volgen en solidair te zijn om zwakkere mensen te beschermen. Wie ziek is, moet thuis blijven. Wie tot de risicogroep behoort, moet bijeenkomsten vermijden. Het is het enige wapen dat we hebben om de epidemie te bestrijden.”

639 testen

Het netwerk van laboratoria testte gisteren 639 stalen, bijna 200 meer dan maandag het geval was. Van al die stalen testten er 47 positief op Covid-19, wat het totaal op 314 brengt. Het gaat om 29 patiënten in Vlaanderen, 7 in Brussel en 11 in Wallonië.

Het aantal effectieve coronabesmettingen licht wellicht hoger dan 314, zei Van Gucht op de persconferentie. “Dat is in alle landen zo, maar ik durf daar geen cijfer op plakken”, klonk het. De laboratoria testten in eerste instantie nu vooral mensen met coronasymptomen die behoren tot een risicogroep, zoals ouderen of patiënten met een verzwakt immuunsysteem.

Het virus is op dit moment in elk geval nog niet wijdverspreid, aldus Van Gucht nog. “We zitten nog maar in het begin van deze epidemie. Net daarom moeten we nu ons gedrag aanpassen, we kunnen nog een impact hebben op het verdere verloop.”

Lees ook:

LIVE. Eerste coronadode in België, alle evenementen in Sportpaleis, Lotto Arena en Vorst Nationaal komende twee weken geannuleerd, cruiseschip mag niet aanmeren in Zeebrugge

Waarom het zo moeilijk is van je gezicht te blijven en geen handen te geven: zelfs de excellenties die het afraden, kunnen het niet laten

Bekijk ook:

Wie sterft er aan het coronavirus?