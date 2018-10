Nu al doden door koude in Brussel: twee dakloze vrouwen overleden Daimy Van den Eede HA

30 oktober 2018

10u25

Bron: VTM NIEUWS, VRT, Belga 55 In Brussel zijn op twee dagen tijd twee dakloze vrouwen omgekomen door de koude. In Schaarbeek werd gisterenochtend een 41-jarige dakloze vrouw dood teruggevonden. Een tweede lichaam werd vanochtend aangetroffen in het centrum van de hoofdstad.

Vlak bij de Varkensmarkt, in het centrum van Brussel, vonden voorbijgangers vanochtend rond 5.55 uur het lichaam van een dakloze vrouw. Hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De vrouw kwam om door de koude, zo vernam VTM NIEUWS van het Brusselse parket. Volgens buurtbewoners is het slachtoffer een zwarte vrouw, van 50 à 60 jaar, die sinds een maand een slaapplek had aan het standbeeld vlak bij de Vismarkt.

Onderkoeling

Een andere dakloze vrouw, van 41 jaar, werd gisteren dood aangetroffen in Schaarbeek. Volgens de vaststellingen van de wetsarts stierf ook zij door onderkoeling, aldus het parket. Werknemers van Net Brussel troffen het lichaam ‘s ochtends rond 07.30 uur aan in de François-Joseph Navezstraat. De hulpdiensten brachten de vrouw nog naar het ziekenhuis, maar daar konden de artsen enkel haar overlijden vaststellen.

Het parket liet een buurtonderzoek uitvoeren en beelden van bewakingscamera’s uit de buurt analyseren. Uit de resultaten van die onderzoeken blijkt dat het niet om een verdacht overlijden gaat en er geen sprake is van de tussenkomst van een derde. Dat blijkt ook uit de vaststellingen van de wetsarts, die oordeelde dat de dakloze vrouw omkwam door onderkoeling. Het slachtoffer was gekend bij Samusocial, maar weigerde geholpen te worden. Volgens de daklozenorganisatie kampte de vrouw met psychische problemen.

Winterplan

Het kwik daalde zondagnacht tot 1 graad boven Celsius in Brussel, en tot 3 graden afgelopen nacht. Jaarlijks worden in Brussel ruim duizend opvangplaatsen voor daklozen georganiseerd, maar dat winterplan treedt pas midden november in werking.