Nu al de knulligste beveiligingsblunder van het jaar? Gedetineerde die ontsnapte uit gevangenis van Namen... liep via de voordeur naar buiten ADN

02 januari 2019

17u15

Bron: Belga 0 De gedetineerde die gisterenochtend ontsnapte uit de gevangenis van Namen, was de inkomhal aan het poetsen toen hij gewoon via de voordeur kon ontsnappen in zijn gevangenisoutfit. Hij is nog steeds op de vlucht, meldt het parket van Namen vandaag.

De 39-jarige Christian Lefevre heeft een gevuld strafblad en zat een gevangenisstraf uit van 5 jaar voor diefstal met geweld. Hij zou in september 2020 vrijkomen.

Onoplettendheid

Op het moment van zijn ontsnapping heeft hij kunnen profiteren van de onoplettendheid van de bewakers. Zo kon hij weglopen langs de voordeur van de gevangenis. Die stond open om de ruimte schoon te maken.



Het parket onderzoekt de omstandigheden van het incident. Zo zou het niet opportuun geweest zijn om Lefevre zoveel vertrouwen te geven, aangezien er al problemen waren geweest bij zijn terugkeer na penitentiair verlof, waar hij sinds mei 2017 recht op heeft.

Opsporingsbericht

De politie heeft een opsporingsbericht verspreid. De gedetineerde is ongeveer 1m70 groot en normaal gebouwd. Hij heeft bruine ogen, bruin haar en is kalend. Op het ogenblik van zijn ontsnapping droeg hij gevangeniskledij: een witte broek, een zwarte trui en een witte jas. Hij vluchtte naar het station van Namen. Hebt u de man gezien of weet u waar hij is? Neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30 30 0.

