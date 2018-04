Nu al anderhalf uur aanschuiven op E40 richting kust Tessa Rens

06 april 2018

11u35

Bron: VTM NIEUWS 161 Het is rond de middag al zeer druk op de E40 richting kust. Er zijn over meer dan 20 kilometer filegolven, van voor Aalst tot Zwijnaarde. "We roepen de automobilisten op de E40 te vermijden, want je verliest er toch al gauw anderhalf uur", zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Op een vrijdag is er na een rustige ochtendspits sowieso altijd sprake van een avondspits die vroeg op gang komt. Maar nu springt het zeer drukke verkeer richting kust extra in het oog.

Volgens Bruyninckx is een combinatie van factoren daarvoor verantwoordelijk. "Het is een vrijdag tijdens de paasvakantie, en voor vandaag en komend weekend is er mooi weer voorspeld. Een bijkomend element zijn echter de wegwerkzaamheden in Merelbeke. Daar wordt gewerkt van 8 tot 17 uur en de automobilisten moeten het er met een rijstrook minder doen. Dat zorgt uiteraard voor een trechtereffect."

A12 en E17

Wie van Brussel naar Gent wil, krijgt het advies de A12, de N16 (Temsebrug) en de E17 te nemen. Wie naar Kortrijk moet, rijdt best via Doornik. Wie vanuit Limburg naar de kust wil, krijgt de raad over Antwerpen te rijden, met dien verstande dat het op de wegen rond Antwerpen ook drukker en drukker wordt, met aanzienlijke wachttijden tot gevolg.

Bruyninckx raadt de weggebruikers aan de verkeerssituatie goed in de gaten te houden op de website van het Vlaams Verkeerscentrum.

Naar de kust? Het is al knap druk op de #E40. Hou daar vandaag zeker ook rekening met vertraging door wegwerkzaamheden in Merelbeke. Het is al ruim 45min aanschuiven, vanaf Erpe-Mere. pic.twitter.com/Kxv2DAMszA Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

#E40 Vanuit Brussel naar de #kust is het +1uur aanschuiven van Aalst tot Merelbeke. pic.twitter.com/YJJVTp9EQb Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link