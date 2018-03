NTGent ontvangt haatmail na controversiële oproep voor IS-strijders ADN

Bron: Belga 0 Het Gentse NTGent ontving na de ophef rond een zoekertje waarin ze op zoek ging naar IS-strijders dagenlang haatmail. Ook op sociale media werden dreigementen geuit aan het adres van het Gentse theater. "Dat is niet fijn, maar we willen al die mensen uitnodigen op de voorstelling", klinkt het. Het Gentse theater is door de ophef ook benaderd door buitenlandse media, die interesse tonen in de productie.

Woensdag kwam het NTGent in een mediastorm terecht nadat een medewerker van de theatervoorstelling van de Zwitserse regisseur Milo Rau een zoekertje in de krant had geplaatst. Daaruit bleek dat het gezelschap zou overwegen om IS-strijders te casten als moderne variant op de kruisvaarders in een productie over het Lam Gods. Het NTGent ontving de dagen nadien meer dan 60 haat- en dreigmails, maar ook enkele steunbetuigingen.

De briefschrijvers zien de voorstelling als 'artistieke perversiteit in plaats van artistieke vrijheid', 'vreselijk ongepast, vele bruggen te ver' en 'ordinairste kleinkunst in mineur'. Een andere schrijver vindt de casting-call tekenend voor 'de totale morele en intellectuele verwarring waarin het Westen verzeild is geraakt'. Het NTGent kreeg verder het verwijt 'een conglomeraat van misdadige zwakzinnigen' te zijn. Het gezelschap kreeg ook steunbetuigingen van sympathisanten, gelovigen en een Oost-Vlaamse priester.

"Het debat is geopend. Dat was de bedoeling", zegt het NTGent, dat nogmaals benadrukt geen open podium te zullen geven aan IS-strijders. In de productie spelen alvast de Vlaamse acteurs Frank Focke­tyn en Chris Thys mee. Maar het gezelschap wil ook niet-professionele acteurs inschakelen, die een gelijkaardig levensverhaal hebben met de personages op het beroemde schilderij van de gebroeders Van Eyck. De casting wordt gehouden van 19 tot 23 maart in Gent.