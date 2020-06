NSZ ontgoocheld over beslissingen superkern: “Geen relancemaatregelen”. VBO dringt aan op volwaardige relanceregering kv

13 juni 2020

01u52

Bron: Belga 0 Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is ontgoocheld over de beslissingen van de superkern van gisteravond. Volgens het NSZ zijn er geen relancemaatregelen getroffen en is nu dringend een volwaardige regering nodig. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) verwelkomt enkele fiscale maatregelen voor ondernemingen die door de coronacrisis in moeilijkheden zijn geraakt, maar stelt zich vragen bij de maatregelen die de begroting structureel verzwaren.

"De steun gaat essentieel naar burgers die kunnen genieten van bijkomend ouderschapsverlof, vergoedingen voor telewerkers of nog naar ondernemers die kunnen investeren of giften kunnen doen, zeg maar goede maatregelen als het goed gaat met de ondernemers. Terwijl we nu nog de ondernemers er moeten bovenop helpen", zegt zelfstandigenorganisatie NSZ.

Het NSZ noemt de versoepeling van de tijdelijke werkloosheid en de opschorting van het btw-voorschot van december 2020 wel positief, maar stelt ook dat dit niet voldoende zal zijn. "De overgrote meerderheid van ondernemers heeft financiële problemen", klinkt het. "Het is zaak om de ondernemers te helpen hun lopende kosten te betalen door een tijdelijke stop te zetten op allerhande belastingen en lasten en door hen renteloze kredieten toe te kennen."



De zelfstandigenorganisatie hekelt vooral dat er geen relancemaatregelen zijn. "We hebben dringend een volwaardige regering nodig die een effectief relanceplan kan opstellen dat een structureel en een positief effect heeft op de kmo's", klinkt het in een persbericht. Het NSZ denkt daarbij aan een structurele lastenverlaging, een vermindering van belastingen en een betere toegang tot kredieten.

"Ons land kampt met hoge sociale en fiscale lasten. Het was nu het moment om de vele ondernemers die vrezen voor afdankingen, stopzetting of faillissement een economisch perspectief te geven", zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van het NSZ.

VBO: “Meer dan ooit nood aan een volwaardige relanceregering”

Het VBO zegt tevreden te zijn met de uitbreiding van de taxshelter naar kmo’s, met de opschorting van het btw-voorschot van december 2020 en met de eenmalige verhoging van de investeringsaftrek naar 25 procent. “Die maatregelen zullen helpen om het kapitaal van de bedrijven op peil te houden en een boost te geven aan de investeringen”, klinkt het.

De werkgeversorganisatie is wel verwonderd dat bij sommige maatregelen is afgestapt van de tijdelijkheid. “Dat is zeker het geval bij de maatregel in verband met de eindeloopbaanregeling, die +55-jarigen structureel uit de arbeidsmarkt duwt. Dat in tegenstelling tot tijdelijke werkloosheid die, zoals het woord het zelf zegt, tijdelijk van aard is.” Het VBO neemt akte van de beslissing om de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen te versoepelen vanaf 1 september, maar vraagt dringend overleg over de modaliteiten van die maatregel.

Voortkabbelen zoals we nu bezig zijn, leidt enkel tot lijstjes van maatregelen waarbij elke partij iets moet voorstellen, zonder enige vorm van coherentie of samenhangende strategie Pieter Timmermans, VBO

Voorts zegt het VBO te betreuren dat er te weinig aandacht gaat naar bedrijven die op korte termijn hun verlies van tijdens de lockdownmaanden willen inhalen. Volgens de werkgeversorganisatie had de toepassing van de tijdelijke regeling van de vrijwillige overuren voor alle bedrijven kunnen helpen. Het VBO wil ook een snelle oplossing voor de extra kosten van de tijdelijke werkloosheid voor het vakantiegeld.

Volgens Pieter Timmermans, CEO van het VBO, is de formule van “superkernplannen” op. “Voortkabbelen zoals we nu bezig zijn, leidt enkel tot lijstjes van maatregelen waarbij elke partij iets moet voorstellen, zonder enige vorm van coherentie of samenhangende strategie”, zegt hij. “Bedrijven zullen de komende maanden een zware strijd voeren om te overleven. Men verwacht dat 7 à 10 procent van de bedrijven met het faillissement zullen flirten. Een volwaardige regering met een ambitieus relanceplan is dan ook meer dan ooit nodig, liever vandaag dan morgen.”