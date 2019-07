NSZ eist betere kwaliteitsnormen voor elektrische fietsen ADN

12 juli 2019

17u19

Bron: Belga 6 Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) eist een duidelijke wetgeving rond de kwaliteitsnormen van elektrische fietsen. Er zouden steeds meer goedkope elektrische fietsen van slechte kwaliteit worden gekocht en fietsenhandelaars krijgen deze maar moeilijk gerepareerd.

De verkoop van elektrische fietsen zoals e-bikes en speed pedelecs zit in de lift. Bij 80 procent van de fietsenhandelaars- en reparateurs is dat het laatste jaar gestegen, blijkt uit onderzoek van NSZ bij 308 fietsenhandelaars. Maar er blijken ook vaak fietsen te zijn van inferieure kwaliteit. "In supermarkten en vooral online worden heel veel fietsen verkocht van mindere kwaliteit. De mechaniek van deze toestellen begeeft het heel snel, de techniek is vaak onveilig, denk maar aan brandgevaar", zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

De defecte fietsen komen bij de fietshandelaar terecht. "Op zich een goede zaak", zegt Mattheeuws, maar de materialen en onderdelen van dit soort goedkope fietsen, waarvan de origine onduidelijk is, zijn moeilijk of niet te vinden. "De problemen worden zo in de schoenen van de lokale fietshandelaar geschoven, tot grote frustratie van handelaar én klant, zeker wanneer je weet dat 70 procent van de tijdsbesteding van een fietshandelaar naar reparaties gaat en dat klanten vaak hun fiets geen dag kunnen missen."

Het NSZ eist een duidelijke wetgeving om de kwaliteit en de veiligheid van de fietsen te garanderen.