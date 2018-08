Notoire oplichtster en dochter sloegen nog vaker toe dan gedacht, worden verdacht van honderdtal feiten mvdb

24 augustus 2018

14u26

Bron: Belga 2 Carine B. uit Knokke-Heist die verdachte is in de grote oplichtingszaak, zou inmiddels al voor ongeveer honderd feiten in aanmerking komen. Haar aanhouding is door de Brugse raadkamer vandaag met twee maanden verlengd. H aar 23-jarige dochter werd in hetzelfde dossier in maart onder voorwaarden vrijgelaten.

Sinds 2015 zouden de 44-jarige Carine B. en haar dochter Sherlyn D. zich schuldig gemaakt hebben aan een hele reeks feiten van oplichting. Ze worden ook verdacht van valsheid in geschrifte, bedrieglijk onvermogen en het wegmaken van in beslag genomen goederen. Bij zogezegde transacties in de vastgoedsector zouden ze steevast voorschotten en commissies achterovergedrukt hebben. Ook via tweedehandswebsites zouden ze feiten gepleegd hebben.

Miljoen euro

In totaal zou met de oplichtingen minstens een miljoen euro gemoeid zijn. In het dossier waren al 34 gedupeerden geregistreerd, maar het parket deed na hun arrestatie een oproep aan alle mogelijke slachtoffers om zich alsnog te melden bij de politie. De volgende dagen belden al heel wat gedupeerden naar de politie van de zone Damme/Knokke-Heist en naar het kabinet van de onderzoeksrechter.



Ook de afgelopen maanden bleven zich gedupeerden melden bij de politie. Volgens haar advocaat Mathieu Langerock werd Carine B. naar aanleiding van die nieuwe klachten al opnieuw verhoord. In totaal zou er ondertussen sprake zijn van ongeveer honderd feiten.