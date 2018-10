Notoire dief krijgt in beroep twee jaar cel extra voor brutale home invasion bij Antwerpse weduwe (87) ADN

10 oktober 2018

15u02

Bron: Belga 2 Het hof van beroep heeft Hamed T. (32) in twee aparte dossiers veroordeeld tot veertien jaar cel in totaal. Hij kreeg tien jaar cel - twee jaar meer dan in eerste aanleg - voor een gewelddadige overval op een 87-jarige weduwe in haar woning op het Antwerpse Zuid. En dan nog eens vier jaar cel voor een carjacking.

De home invasion gebeurde op 2 juli 2017. Het slachtoffer was aan het lezen in haar bed, toen Hamed T. plots voor haar stond. Hij bond haar met elektriciteitskabels vast aan de trapleuning. Toen ze hem vertelde dat ze geen geld in huis had, gaf hij haar een klap. Hij doorzocht de woning en ging er met onder meer haar juwelen en een fiets vandoor.

De oude dame kon zich na twee uur loswrikken, maar toen ze de politie wilde bellen, bleek dat Hamid T. haar telefoon vernield had. Ze moest te voet hulp gaan zoeken.



De beklaagde kwam echter niet ver: hij werd opgepakt nadat hij de fiets van het slachtoffer aan een voorbijganger wilde weggeven. Die vond dat verdacht en verwittigde de politie. In de rugzak van de beklaagde zat de buit. Hij werd later ook op foto herkend door het slachtoffer.

Ontsnapt uit combi

Twee weken na zijn aanhouding wist Hamed T. te ontsnappen uit een politiecombi, toen hij naar het hof van beroep werd overgebracht. Dat zorgde toen nog voor een politiek relletje tussen burgemeester Bart De Wever en Justitieminister Koen Geens.

T. werd twee maanden na zijn ontsnapping gearresteerd in Amsterdam. Hij zit sindsdien in de gevangenis van Antwerpen. Naast de home invasion werd hij vandaag dus ook veroordeeld voor een gewelddadige carjacking. Daarvoor kreeg hij een jaartje minder dan in eerste aanleg.

Al 18 jaar illegaal in ons land

De Marokkaan verblijft al achttien jaar illegaal in het land en leeft van diefstallen. Hij liep een zevental veroordelingen op, waardoor hij al vijf jaar achter de tralies doorbracht.