Notoir druggebruiker (40) vermoord in Kortrijk Hans Verbeke

02 februari 2018

17u18

Bron: eigen berichtgeving 22 In Kortrijk is een man van 40 met geweld om het leven gebracht. Dat gebeurde allicht in de loop van de nacht. Het slachtoffer werd deze voormiddag aangetroffen in zijn woning op Walle. Speurders onderzoeken hoe hij precies is gestorven. Mogelijk is de man het slachtoffer van een afrekening in het drugsmilieu.

De man was zelf een notoir gebruiker en werd in het verleden verschillende keren veroordeeld. Vorig jaar nog kreeg hij van de rechter in Kortrijk één jaar effectief nadat hij tijdens een verkeerscontrole was betrapt met speed en xtc-pillen. Een huiszoeking leverde de vondst op van nog meer verdovende middelen.