Nostalgische bui? Deel jouw laatste ‘onbezorgde’ foto van voor de lockdown HLA

19 mei 2020

13u32 0 Al negen weken blijven we in ons kot, en dat begint bij velen tegen te steken. Aftellen naar de dag dat alles opnieuw normaal wordt lijkt nog even moeilijk, dus kijken we met z’n allen vol heimwee terug naar de onbezorgde tijd van voor de coronamaatregelen. Op sociale media delen heel wat mensen hun laatste normale foto met de hashtag ‘#lastnormalphoto’.

Het begon met een oproep van de Britse BBC, die werd opgepikt door een aantal bekende Britse persoonlijkheden. Intussen deelden al duizenden mensen foto’s van etentjes, reizen, sportwedstrijden of muziekoptredens. Heel wat van de foto’s tonen momenten met vrienden en familie, en vaak werden ze gemaakt zonder te weten dat het de laatste keer in maanden zou zijn dat zulke bijeenkomsten mogelijk zouden zijn.

Lezeres Greet: “Deze foto werd genomen op 12 maart. We waren in volle voorbereiding voor een feestje bij ons thuis”.

“Tijdens de krokusvakantie waren we met het gezin op vakantie op Tenerife”, vertelt Ellen. “Deze foto werd gemaakt op de vulkaan Teide, met uitzicht op de Atlantische Oceaan. Op dat moment waren al enkele hotels op Tenerife in lockdown. Wij konden enkele dagen later veilig terug naar huis. Op dat moment waren we ons absoluut nog niet bewust van wat er ons te wachten stond.”

De laatste onbezorgde foto van Berenice werd gemaakt in de luchthaven van Madrid: “Op weg naar huis vanuit Mexico-stad”.

