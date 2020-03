North Sea Port kampt met gesloten fabrieken en stilgelegde wegenwerken vanwege coronacrisis Belga

24 maart 2020

11u01 0 Gesloten fabrieken en stilgelegde wegenwerken in het Belgisch-Nederlandse havengebied, dat zijn de problemen waar North Sea Port mee kampt vanwege de coronamaatregelen. Taxidiensten rijden niet langer uit en grensarbeiders moeten een vignet bij de hand hebben als ze de grens oversteken. Maar de haven is nog volledig operationeel, meldt North Sea Port.

Sinds vorige week sluiten grote fabrieken in het Gentse havengebied om de risico's op het vlak van grootschalige coronabesmetting in te perken. Volvo Car Gent, de grootste industriële werkgever van Oost-Vlaanderen, sloot haar fabriek en staalreus ArcelorMittal schakelt over op minimumbezetting.

Enkele diensten van matrozen werden teruggeschroefd. De Zeemanshuizen in heel North Sea Port zijn gesloten, maar de zeemanshuizen stellen wel datakaarten ter beschikking van zeelieden, zodat zij familie en vrienden kunnen contacteren.

Vignet

North Sea Port zet in op het operationeel houden van de haven langs Gentse en Zeeuwse kant waar dit mogelijk en veilig is. Om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen opgehouden worden bij controles - de Belgische autoriteiten controleren actief en verschillende grensovergangen zijn gesloten - werd zondag een vignet geïntroduceerd. Dat kwam er na overleg van federaal minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) met zijn Nederlandse collega's Ferdinand Grapperhaus (minister van Veiligheid) en Raymond Knops (minister van Binnenlandse Zaken).

Het havengebied kent vanwege de coronamaatregelen weinig openbaar vervoer en taxidiensten rijden niet langer. Het havenbedrijf North Sea Port en de Fietsambassade (Stad Gent) stellen honderd fietsen ter beschikking, die bedrijven aan hun werknemers kunnen aanbieden zodat die op hun werk kunnen komen.

Werken op R4 stilgelegd

Verschillende lopende werkzaamheden in het Gentse deel van North Sea Port werden stilgelegd. Het gaat om de R4 tussen Melle en Merelbeke en de vervanging van de straatverlichting door led-verlichting aan de Vliegtuiglaan.