Norovirus blijft verder oprukken: nu ook uitbraak in woonzorgcentrum in Wijtschate

04 februari 2019

18u33

Bron: Belga

Uit steeds meer Vlaamse steden en gemeenten komen berichten over een uitbraak van het norovirus. In West-Vlaanderen is Wijtschate nu al de tweede gemeente in minder dan een week, na Oostkamp, waar een woonzorgcentrum getroffen is door het virus.

Burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen) van Heuvelland bevestigt de berichten.

In het woonzorgcentrum Sint-Medard, met zo'n 60 wooneenheden, is het norovirus vorige week vrijdag uitgebroken. Zaterdag nam het aantal zieken nog toe, maar inmiddels is de piek al bereikt. In een bepaalde afdeling zijn de patiënten zelfs al terug genezen.



Er zijn enkele maatregelen genomen om contact te vermijden. Alle bewoners eten op hun kamer en er worden geen gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Ook samenkomsten met mensen van buiten het centrum gingen niet door, zoals de misviering. Het woonzorgcentrum raadt bezoek af, tenzij er extra voorzorgsmaatregelen worden genomen, zoals handhygiëne en het dragen van een mondmasker.

Wie besmet is door het norovirus vertoont de symptomen van buikgriep, zoals braken, diarree, koorts en misselijkheid. Na twee dagen verdwijnen de klachten meestal, maar blijven patiënten nog een tijdlang besmettelijk.