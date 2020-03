Normale capaciteit van 15 à 20 coronatesten per dag, labo UZA al helemaal volgeboekt MVDB

02 maart 2020

09u09

Bron: VRT - Belga 116 UPDATE Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) wil extra teams inzetten om mensen te screenen op het coronavirus. Het labo dat de tests analyseert, is voor vandaag helemaal volgeboekt, verklaarde diensthoofd professor Guy Hans aan Radio 2 Antwerpen. De directie bekijkt nu of de testcapaciteit kan worden verhoogd. Een woordvoerster van het ziekenhuis benadrukt ook dat zowat alle ziekenhuizen kunnen screenen op besmettingen met het virus en dat het UZA dus niet de enige plek is waar men getest kan worden.

Dagelijks kunnen in het UZA normaal zo’n 15 à 20 mensen getest worden op een mogelijke coronabesmetting. Wie daarvoor naar het ziekenhuis gaat, wordt buiten het UZA afgeleid naar een aparte containerafdeling. Zondag werden er in totaal 23 testen uitgevoerd.

Heel wat aanvragen

“Zondag zijn in de late namiddag en avond nog heel wat aanvragen binnengekomen van mensen die zich wilden laten testen”, zegt woordvoerder Evita Bonné. “In die mate dat we ons zorgen begonnen te maken om op vandaag de maximumcapaciteit te bereiken.” De aantallen blijven ook stijgen. Of de sterke stijging representatief is voor heel België, is niet zeker. “Het zou kunnen dat door de grote media-aandacht voor het UZA in de laatste dagen, een aanzuigeffect is gecreëerd.”

Bijna overal

Wie zich zorgen maakt dat hij of zij besmet is met het coronavirus, moet niet specifiek naar het UZA afzakken. “Mensen moeten beseffen dat het UZA niet de enige plek is om getest te worden”, zegt Bonné. “Dat kan in zowat alle ziekenhuizen.”

Op dit moment maakt het UZA met andere ziekenhuizen afspraken om de taaklast te verspreiden. In het UZA zelf wordt nagegaan hoe meer mensen en materiaal beschikbaar gemaakt kan worden om de capaciteit uit te breiden. Ook in het lab van het ziekenhuis, waar stalen worden getest, is het erg druk. Gemiddeld moet een patiënt vier uur wachten om zijn resultaat te kennen, die tijden lopen voorlopig nog niet sterk op.

Griepsymptomen

Hoogleraar Herman Goossens (UAntwerpen) stelde gisteravond in VTM Nieuws dat iederéén met griepsymptomen getest moet worden op Covid-19, het coronavirus. Een bredere screening is volgens hem nodig om het virus te kunnen indijken. Er worden volgens Goossens momenteel te strikte criteria gebruikt om mensen te testen op het coronavirus, waardoor een aantal besmette mensen niet gedetecteerd wordt.



“Ik ben eerder geneigd om, zoals bijvoorbeeld in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Italië, mensen met respiratoire klachten die getest worden voor het influenzavirus (griep, red.), ook te testen op het coronavirus.”

Ik had deze week beslist om die criteria niet langer toe te passen en breder te screenen, en zo is deze patiënte gedetecteerd geworden Hoogleraar Herman Goossens (UAntwerpen)

Goossens wees erop dat het tweede geval van coronabesmetting in België ontdekt is net omdat er werd afgeweken van de geldende criteria. “De patiënte voldeed niet aan de criteria als je die strikt toepast. Ik had deze week beslist om die criteria niet langer toe te passen en breder te screenen, en zo is deze patiënte gedetecteerd geworden.” De professor coördineert het door de Europese Commissie gefinancierde PREPARE Outbreak Mode Committee.

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) wees er later in een VTM Nieuws-uitzending op dat er al breder wordt getest. “We doen dat hier ook wanneer iemand uit Noord-Italië komt met symptomen. Dan gaan we die testen. We doen dat al behoorlijk liberaal”, zei de professor, die oproept om hierbij beroep te doen op “medische intuïtie”. Intussen zijn al 700 grieppatiënten getest. Geen enkele testte positief op Covid-19.

