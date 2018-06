Normale bevalling? Enkel gezondheid moeder telt: "Zorg voor pasgeboren baby's komt in het gedrang" Sara Vandekerckhove

28 juni 2018

09u36

Bron: De Morgen 10 Een bevalling waarbij de moeder perfect gezond is, maar waarbij de baby gereanimeerd moet worden? Die zal evenveel mogen kosten als een doorsneebevalling. In een open brief klagen de kinderartsen over de recente beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), schrijft De Morgen.

De kinderartsen zijn niet te spreken over de nieuwe hervorming. Ze vrezen dat de goede zorg voor pasgeboren baby's in het gedrang komt door de nakende veranderingen in de ziekenhuisfinanciering. In een open brief vragen ze dan ook aan de minister om de beslissing terug te schroeven.



"Het gaat erom dat bij een normale bevalling enkel wordt gekeken naar de gezondheid van de moeder", zegt Ann De Guchtenaere, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde (VVK). "Stel je voor: een moeder die op 37 weken bevalt en zelf kerngezond is, maar waarbij de pasgeborene meteen gereanimeerd moet worden en aan het infuus moet. Daarvoor zouden we even veel middelen krijgen als voor een andere bevalling waarbij zowel moeder als kind het goed stellen."

'Ik begrijp niet waarom de toestand van de moeder zomaar voor de baby moet gelden. Dat zijn toch twee verschillende patiënten?' Ann De Guchtenaere, Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Bij extreem vroege geboortes of heel ernstige verwikkelingen worden pasgeborenen sowieso naar de neonatale intensieve eenheid (NICU) gestuurd. In zo'n geval zullen de ziekenhuizen wél extra financiering krijgen. Maar dus niet bij baby's die pakweg enkele dagen sondevoeding moeten krijgen of aan de monitor moeten.

Laagvariabele zorg

De beslissing past in de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wil namelijk dat relatief eenvoudige ingrepen – zoals een bevalling, een knieprothese plaatsen, een blindedarmoperatie – onder de zogenaamde 'laagvariabele zorg' vallen.

Dat betekent dat het ziekenhuis en de artsen voor die ingreep een vast bedrag krijgen, ongeacht hoe vaak een arts bij de patiënt is moeten komen. Op die manier weten ziekenhuizen perfect op voorhand hoeveel ze krijgen voor die ziekenhuisopnames. Bovendien gaat het overconsumptie tegen. Ongeveer 10 procent van de meer dan 4,3 miljoen ziekenhuisopnames per jaar in ons land zal onder deze nieuwe financieringsvorm vallen.

"Kijk, wij zijn niet tegen die laagvariabele zorg", benadrukt De Guchtenaere. "Maar ik begrijp niet waarom de toestand van de moeder zomaar voor de baby moet gelden. Dat zijn toch twee verschillende patiënten?"

Verspilling

De kinderartsen vrezen bovendien dat op deze manier semikritieke pasgeborenen meteen op hooggespecialiseerde intensieve eenheden belanden. "Artsen zullen hen noodgedwongen doorsturen, omdat het anders niet betaalbaar is", zegt De Guchtenaere. "Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn? Dat is evengoed verspilling."



In een reactie bevestigt De Block dat het inderdaad de gezondheid van de moeder is die doorweegt. "In onze ziekteverzekering is het sinds jaar en dag het geval dat de medische prestaties tijdens het bevallingsverblijf volledig op de moeder gefactureerd worden, en niet op de baby."



'In onze ziekteverzekering is het sinds jaar en dag zo dat de medische prestaties tijdens het bevallingsverblijf volledig op de moeder gefactureerd worden, en niet op de baby' Minister van Volksgezondheid Maggie De Block

Als de baby in het ziekenhuis moet blijven op het moment dat de moeder naar huis gaat, dan komt er volgens haar extra financiering. "Dat is al vele jaren het geval en hier verandert niets, maar dan ook niets aan", benadrukt De Block. Voorts geeft ze aan dat bij het bepalen van die vaste som per bevalling wel degelijk rekening is gehouden met de dagelijkse realiteit in het ziekenhuis. "De pediaters moeten dus niet bang zijn dat ze minder bij de baby’s geroepen zullen worden dan in het verleden."

De Guchtenaere is niet onder de indruk. "Ze legt niet uit waarom er geen rekening wordt gehouden met complicaties bij pasgeborenen. Dit is een dure uitleg, maar geen antwoord op onze bezorgdheden."