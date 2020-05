Normale activiteiten in ziekenhuizen op gedoseerde manier heropgestart kg

04 mei 2020

10u46

Bron: Belga 1 De ziekenhuizen mogen vanaf vandaag opnieuw niet-dringende consultaties heropstarten. Dat gebeurt op een zeer voorzichtige en gedoseerde manier, zegt Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen bij Zorgnet-Icuro. "De ziekenhuizen bekijken wat de grootste noden zijn en evalueren de situatie elke week", klinkt het.

"Er zijn toch nog wel heel wat Covid-patiënten in de ziekenhuizen en de belasting van de afgelopen weken heeft haar tol geëist", aldus Geboers. Daarom starten de ziekenhuizen heel gedoseerd, met consultaties op een heel beperkt tempo. Daarbij bekijken ze wat de grootste noden zijn, en zullen ze ook rekening houden met doorverwijzingen van de huisartsen, die eveneens de niet-dringende consultaties heropstarten.

Daghospitalisaties pas later

"Terwijl er vroeger bijvoorbeeld op een voormiddag tien patiënten werden geholpen, zijn dat er nu vier tot vijf", aldus Geboers. "Er moet ook rekening gehouden worden met de voorzorgsmaatregelen zoals het ontsmetten van de ruimtes, het organiseren van gescheiden stromen en het leeg houden van de wachtzalen. Als we op termijn op 60 of 70 procent van de vroegere capaciteit zitten, zal dat heel goed zijn.”



Vanaf maandag zijn ook daghospitalisaties opnieuw toegestaan, maar daar zijn ziekenhuizen nog iets meer terughoudend over, zegt Geboers. Voor die hospitalisaties zijn ook operatiekwartieren nodig, en die zullen eerder volgende week echt van start gaan. Vanaf volgende week zijn ook operaties toegestaan die hospitalisaties vereisen.

Chronische patiënten

De Vereniging van Belgische Specialisten heeft richtlijnen opgesteld over welke consultaties prioritair zijn, aldus Geboers. In eerste instantie zullen vooral chronische patiënten geholpen worden, bijvoorbeeld diabetespatiënten, hartpatiënten en oncologische patiënten. Voor daghospitalisaties gaat het bijvoorbeeld om orthopedische, abdominale en gynaecologische ingrepen.

Volgens Geboers hebben de ziekenhuizen zich opnieuw zeer flexibel getoond om de niet-dringende consultaties herop te starten en is het enthousiasme groot. Hij benadrukt wel dat nog wel wat ziekenhuizen nog niet voldoende capaciteit vrij hebben op de Covid-afdelingen voor de opvang van de nieuwe golf. "Die capaciteit moet vrij zijn en de ziekenhuizen moeten op basis daarvan bekijken welke patiënten ze kunnen ontvangen."

Lees ook:

Coronamaatregelen vanaf vandaag versoepeld: dit verandert er concreet voor u

Dit doet het coronavirus met je longen: “Niet uitgesloten dat genezen patiënten later transplantatie nodig hebben” (+)

Hoofdverpleegkundigen blikken terug én vooruit: “Nog geen seconde rust gehad, en dat zal blijven doorgaan” (+)