Noorse CEO achter 'sugar daddy'-website begrijpt het niet goed: "België eerste land dat ons niet toejuicht"

Marc Baert Sigurd Vedal (46) is de CEO achter RichMeetBeautiful.be, de site waar jonge vrouwen in geldnood mannen vinden met centen en goesting. De Noor, in een vorig leven tv- en radiodirecteur, gooide zich in 2010 op de online datingbusiness. Met succes in liefst 33 landen. Dat België zo fel reageert op zijn 'sugar daddies' doet hem pijn. "Wij hebben met prostitutie niks te maken. Wie bij ons geld voor seks aanbiedt, vliegt eruit."

Zowel een minister als een staatssecretaris heeft u al een pooier genoemd.

"Ik begrijp dat niet goed. Onze site bestaat in Noorwegen, Denemarken, Zweden en Nederland. België is het eerste land waar we negatieve reacties krijgen. In andere landen werden we zelfs toegejuicht."

Zijn die politici preuts en conservatief omdat ze het niet oké vinden dat u met de belofte van een luxeleven jonge vrouwen lokt naar een site waar hen oudere, geile mannen wachten?

"Die politici reageren alleen maar op wat in de media verschijnt. En jullie hebben de zaken vertekend. Seks voor geld is helemaal niet wat wij propageren. Wij doen in relaties. In Scandinavië hebben we datingsites voor mensen met hiv, voor dikke mensen, voor weduwen en weduwnaars en nu dus ook voor jonge vrouwen die een rijk lief zoeken. Omdat we hebben vastgesteld dat veel jonge vrouwen daar via internet actief naar op zoek zijn. Wij proberen geen markt te creëren, wij spelen er alleen op in."

Het is vooral uw reclamecampagne die tegen de borst stuit. Die is in sommige steden verboden, niet uw site. U verleidt studentes met de belofte op glamour, terwijl het misschien uitdraait op een poot geld na wat morsige seks.

"We moeten die reclamecampagne inderdaad misschien eens herbekijken. Al begrijp ik de heisa zelf niet. Maar de gevoeligheden liggen in elk land anders. Geloof me: ik ben hier zelf niet goed van. Dit soort aandacht willen we absoluut niét, want het houdt de mensen waar wij op mikken - gewone mensen met gezonde interesses - weg van onze site."

