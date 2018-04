Noordzee krijgt nieuw windmolenpark: verdubbeling van capaciteit tegen 2025 HA

20 april 2018

08u22

Bron: Belga 6 Er komt een nieuwe windmolenpark in de Noordzee voor onze kust. Het gaat om een verdubbeling van de huidige capaciteit tegen 2025. Het plan wordt straks goedgekeurd op de ministerraad.

Met een "slimme" openbare aanbesteding hoopt Philippe De Backer (Open Vld), staatssecretaris voor de Noordzee, de parken te laten bouwen zonder subsidies, zo zei hij in 'De Ochtend' op Radio 1. De Backer is klaar met een nieuw Marien Ruimtelijk Plan dat vandaag wordt goedgekeurd op de ministerraad. Een van de speerpunten is de creatie van bijkomende groene stroomcapaciteit. "We gaan voor een verdubbeling van de capaciteit, en op die manier gaan we waarschijnlijk één kerncentrale, die tegen 2025 allemaal gesloten moeten zijn, kunnen vervangen", legt de staatssecretaris uit.

4 gigawatt groene stroom

Nu reeds zijn er ongeveer 230 windmolens voor de kust van Zeebrugge en daar moeten er de komende twee jaar nog eens zo'n 200 bijkomen. Na 2020 zou dan gestart worden met de aanleg van nieuwe parken in een zone tegen de Franse grens. Die zullen wat verder van de kust liggen en daardoor minder belastend zijn voor het zicht van de mensen vanop de kust, aldus De Backer. Concreet komt er een extra zone van 221 vierkante kilometer voor nieuwe windmolens. De zone komt diep op zee, op zo'n 35 tot 40 kilometer afstand van de kust.

Samen moeten alle windmolenparken op zee tegen 2025 ongeveer de helft van de energieconsumptie van de Belgische gezinnen kunnen dekken. In een mededeling preciseert de staatssecretaris dat de windmolens in de Noordzee tegen 2030 liefst 4 gigawatt groene stroom moeten opwekken. De Backer wijst erop dat de prijs van windmolens op zee aanzienlijk is gedaald. Met een "slimme" openbare aanbesteding hoopt de staatssecretaris de windmolenparken te laten bouwen tegen de scherpste prijs, zonder enige subsidies.

Eiland voor kust van Knokke

Naast windmolenparken creëert De Backer ook ruimte voor commerciële en industriële zones. Zo kan er een project komen voor bijvoorbeeld golfslagenergie. Ook is er interesse om zeewier te kweken in zee en andere vormen van aquacultuur, zoals mosselen of oesters. Tegelijkertijd verzekert De Backer dat de natuurinstandhoudingsdoelstellingen worden gehaald. Zo wordt ook de Vlakte van de Raad opnieuw opgenomen als natuurgebied.

Het Marien Plan voorziet ook ruimte voor een eiland voor de kust van Knokke. Dat moet onze kust op lange termijn beschermen tegen de stijgende zeespiegel en de duizendjarige storm, voor zover een kosten-batenanalyse en een milieueffectenrapport de nood aan zo'n eiland uitwijzen.