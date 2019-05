Noordstation opnieuw open na bommelding, autotunnels nog gesloten: verkeer in Brussel zit muurvast KVE

27 mei 2019

14u40

Bron: Belga, Eigen berichtgeving, Twitter 72 Het treinstation van Brussel-Noord is weer open na een bommelding. De politie heeft het gebouw om 15u50 opnieuw vrijgegeven. Ondertussen is er ook weer treinverkeer mogelijk tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid. Reizigers moeten nog wel rekening houden met zware gevolgvertragingen en afgeschafte treinen, zegt woordvoerder Frédéric Petit. Het verkeer in Brussel zit muurvast omdat alle wagens bovengronds moeten rijden wegens gesloten tunnels. De vertragingen lopen op tot 1 uur.

Vanwege de bommelding in het Brusselse Noordstation was er sinds 15.00 uur geen treinverkeer meer mogelijk tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid. Maar het treinverkeer is ondertussen hervat. Sinds 15.55 uur stoppen de treinen ook weer in Brussel-Noord. Reizigers moeten nog wel rekening houden met zware gevolgvertragingen en afgeschafte treinen.

De bommelding kwam rond 14 uur binnen. De federale politie liet het Noordstation ontruimen. Er was een veiligheidsperimeter waardoor de bussen van De Lijn werden afgeleid naar het vlakbijgelegen Rogierplein. Maar nu mogen de bussen van De Lijn opnieuw stoppen in Brussel-Noord.

De Brusselse wegentunnels zijn nog steeds afgesloten voor het verkeer na de bommelding. Dat meldt Brussel Mobiliteit. De controlekamer van de tunnels bevindt zich namelijk in de geëvacueerde gebouwen van Brussel-Noord.

Dit heeft een zware impact op het autoverkeer in Brussel. Het leidt nu tot een verkeersinfarct op de kleine ring.

#Brussel Door een bommelding in het station Brussel-Noord mogen er daar geen treinen stoppen. Ook alle Brusselse tunnels zijn dicht. De controlekamer voor de tunnels bevindt zich nl. in de gebouwen van het station. Dat leidt nu tot een verkeersinfarct op de kleine ring. pic.twitter.com/eKqnseLp6X Hajo Beeckman(@ hajobeeckman) link

Volgens de federale politie is het nog niet duidelijk hoe ernstig de zaak is en hoelang de situatie gaat duren.

Door een bommelding in Brussel-Noord houden de treinen geen halte in dit station.



⚠ Gelieve de bevelen van de ordediensten op te volgen. #NMBS pic.twitter.com/uw13zMlYeX NMBS(@ NMBS) link

⚠️ Vanwege een incident zijn de Brusselse wegentunnels afgesloten voor het verkeer, uit veiligheidsoverwegingen. ⚠️ Verkeersinfo Brussel Mobiliteit(@ MobirisNL) link

#mivbB14-20-57-58-61

Halte #Noordstation niet bediend door B14-20-57-58-61. Begeef u naar de halte #Wtc

Op politiebevel#mivb STIB-MIVB(@ STIBMIVB) link

Gisteren station #BrusselNoord onbereikbaar door gele hesjes, vandaag evacuatie (bommelding?). Handig, zo’n station in je buurt. @vrtnws pic.twitter.com/huaCgd4wJA katrien verbeeren(@ miss_katrien) link