Noordstation en Brusselse autotunnels opnieuw open na bommelding KVE

27 mei 2019

14u40

Bron: Belga, Eigen berichtgeving, Twitter 72 Het treinstation van Brussel-Noord en de Brusselse autotunnels zijn weer open na een bommelding. Een zoekactie in het station was negatief. Ondertussen komt ook het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid weer op gang. Reizigers moeten nog wel rekening houden met zware gevolgvertragingen en afgeschafte treinen, zegt woordvoerder Frédéric Petit. Het verkeer in Brussel zit nog muurvast. De vertragingen lopen op tot 1 uur. De avondspits zal moeilijk blijven verlopen, aldus de politie.

Het treinstation Brussel-Noord is deze namiddag omstreeks 15.50 uur volledig vrijgegeven door de politie. Het gebouw was ontruimd nadat er omstreeks 14.00 uur een bommelding was binnengelopen, maar een zoekactie doorheen het station heeft niets verdachts opgeleverd.

De tunnels in Brussel zijn opnieuw opengesteld voor verkeer. Dat melden de federale politie en de verschillende lokale politiezones. Alle openbaar vervoer verloopt opnieuw normaal, dus met stops in het station, maar treinreizigers moeten rekening houden met vervolgvertragingen en zelfs afgeschafte treinen.

Niet alleen het Noordstation werd ontruimd, ook het CCN-gebouw waar onder meer de controlekamers van Brussel Mobiliteit zich bevinden. Vanwege die evacuatie moesten ook alle tunnels in Brussel gesloten worden voor het verkeer. Het gevolg is dat alle verkeer bovengronds moest verlopen, wat grote vertragingen veroorzaakt, zowel op de kleine ring als op de andere grote assen. Er is sprake van wachttijden tot een uur.

De avondspits zal moeilijk blijven verlopen, aldus de politie.

#Brussel Door een bommelding in het station Brussel-Noord mogen er daar geen treinen stoppen. Ook alle Brusselse tunnels zijn dicht. De controlekamer voor de tunnels bevindt zich nl. in de gebouwen van het station. Dat leidt nu tot een verkeersinfarct op de kleine ring. pic.twitter.com/eKqnseLp6X Hajo Beeckman(@ hajobeeckman) link

Update: de treinen kunnen opnieuw stoppen in Brussel-Noord. NMBS(@ NMBS) link

#TunnelBru, het incident is afgehandeld, de Brusselse wegentunnels zijn open voor het verkeer. Verkeersinfo Brussel Mobiliteit(@ MobirisNL) link

Gisteren station #BrusselNoord onbereikbaar door gele hesjes, vandaag evacuatie (bommelding?). Handig, zo’n station in je buurt. @vrtnws pic.twitter.com/huaCgd4wJA katrien verbeeren(@ miss_katrien) link