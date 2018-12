Nooit zoveel kmo's in ons land Frank Dereymaeker

28 december 2018

Het aantal kleine en middelgrote bedrijven in ons land is gestegen tot een recordhoogte. Maar de krapte op de arbeidsmarkt dreigt die positieve trend een halt toe te roepen.

België begint stilaan uit te groeien tot een ondernemersland. Volgens cijfers van zelfstandigenorganisatie Unizo en het handelsinformatiebureau Graydon telde ons land vorig jaar 1,135 miljoen kmo's. Dat betekent dat 14,3% van de beroepsbevolking aan de slag is als zelfstandige. We komen daarmee in de buurt van het gemiddelde in de eurozone (15%). De stijgende trend is voor een stuk te danken aan de verbeterde economische conjunctuur, maar ook aan het ondernemersvriendelijker klimaat in ons land.

"We mogen stilaan zeggen dat België meer ondernemend aan het worden is", zegt Unizo-topman Danny Van Assche. "Tien jaar geleden telden we ongeveer 71 ondernemers per 1.000 inwoners. Dit jaar zijn dat er al 83." Alleen in Vlaanderen kwamen er in het laatste jaar 19.143 kmo's bij - dat is de grootste procentuele aangroei (+3,1%) in tien jaar tijd. Bovendien zijn de kmo's financieel sterker geworden, waardoor de kans op een faillissement verder is afgenomen.

Toch dreigt de krapte op de arbeidsmarkt de positieve trend af te remmen. "Heel wat ondernemers aarzelen om te investeren", waarschuwt Van Assche. "Op dit moment hebben ze immers geen zekerheid dat ze geschikt personeel kunnen vinden of behouden." Veel zaakvoerders zien geen andere uitweg dan het loon van hun goede krachten te verhogen. Maar dat zet druk op de rendabiliteit van de kmo.